De casinomarkt groeit enorm, ook in Nederland

Het gaat bijzonder goed met de (online) casinomarkt. Zeker nu veel van het gokken niet meer plaatsvindt in fysieke speelhallen of casino’s maar online, maken de bedrijven in deze markt een enorme groei door. Het is allemaal te danken aan de technologische ontwikkeling.

Volgens BusinessWire kan de stijging voor deze sector tussen 2021 en 2025 het exorbitante bedrag van $ 32,54 miljard bedragen. Maar waarom is deze markt zo snel gegroeid? Je leest het hier.

Gokken legaal in Nederland

In Nederland is fysiek naar een casino gaan al enkele decennia toegestaan. Jarenlang was online gokken echter verbonden in Nederland. Tot 2017 werden aanbieders uit landen als Malta soms gedoogd, maar de Nederlandse regering besloot dat de gokmarkt aan banden moest worden gelegd totdat een eigen legale markt was opgezet. In oktober 2021 heeft ook Nederland dan eindelijk het online gokken gelegaliseerd waardoor ook hier de markt een groei door kan maken van zo’n 400 miljoen euro in 2020 naar een verwachte 800 miljoen euro in 2022. Aan het begin van de maand oktober kwamen tien nieuwe de beste online casino’s de markt op in Nederland. Helemaal vlekkeloos verliep de lancering van de online casino’s nog niet. Maar nu CRUKS, het platform voor verantwoord gokken, helemaal is opgestart, kunnen Nederlandse gokkers de online casinowereld eindelijk echt ontdekken. Het is ook zeer belangrijk voor spelers om een overzicht te hebben van dergelijke casino’s voordat ze gaan spelen, om uit te vinden wat andere spelers ervan vinden, en om de voors en tegens te weten te komen. Voor dit doel zijn er al gespecialiseerde platforms met beoordelingen van de top online casino’s. Dit helpt beide partijen en bespaart tijd.

Ons leven speelt zich online af

Online casino’s zijn de laatste decennia gegroeid omdat onze wereld zich steeds meer achter een scherm afspeelt. Films zien we allang niet meer altijd in de bioscoop maar streamen we thuis, werken doen we vaker op een afstand dankzij het internet en ook naar het casino gaan, kan tegenwoordig dus vanuit de eigen luie stoel. Die overgang heeft ook gezorgd voor een compleet nieuw publiek aan mensen die misschien voorheen nooit een casino binnen zouden stappen, maar zich wel aangetrokken voelen door de online casino’s. Om de online bezoeker echter toch een beetje in de sfeer van een casino onder te dompelen, bieden de meeste casino’s een live studio waarin een croupier via een cameraverbinding een spel speelt met de spelers die aanwezig zijn in de virtuele ruimte.

Ontwikkelingen van de spellen

Bij casino’s denk je aan poker, baccarat, roulette en al die speelautomaten zoals een fruitautomaat. De vertaalslag naar het internet van al deze spellen heeft gameproviders de laatste jaren veel werk bezorgd, maar ze slagen er steeds beter in een online wereld te creëren die aan de hand van live verbindingen de sfeer van het casino ademt, maar dankzij geweldige gameplay juist een totaal nieuwe wereld heeft gecreëerd. De speelautomaten worden online ‘slots’ genoemd Met dank aan het harde werk van bijvoorbeeld gameproviders als NetEnt, MicroGaming, PlayTech, Pragmatic Play en vele anderen, kun je nu slots spelen met goede opzwepende muziek, mooie graphics en vooral heel veel leuke en aansprekende thema’s zoals de superhelden van Marvel, Batman, het oude Egypte en vele andere thema’s.

Crypto’s en andere moderne betaalmethoden

Crypto’s zijn en blijven een hot item in de beleggerswereld. Internationale online casino’s begrijpen de waarde van de digitale valuta en bieden met regelmaat een optie om te betalen via deze middelen aan op hun platforms. Die mogelijkheid komt bij de meeste casino’s bovenop een toch al ruim aanbod aan betaalmiddelen die spelers zo anoniem en veilig mogelijk geld laten storten. Niet alleen de creditcard of een bankoverschrijving is een manier om geld te storten in een echt online casino, maar ook betaalmiddelen als PayPal, Google en Apple Pay, Trustly, PaySafeCard en vele andere moderne en veilige betaalmiddelen bieden spelers de mogelijkheid zo veilig en betrouwbaar mogelijk geld te storten. In Nederland bieden de online casino’s vaak iDeal, maar andere betaalmiddelen zijn schaars. Crypto zul je al helemaal niet vinden in de Nederlandse markt, maar wie weet komen er binnenkort nieuwe casino’s beschikbaar die dit betaalmiddel wel zullen omarmen. Voor de internationale casino’s is het omarmen van deze moderne manieren van betalen namelijk een belangrijke reden geweest voor hun populariteit en groei.

Online bonussen

Het succes van online casino’s is ook te verklaren vanwege de online bonussen die deze platforms aanbieden aan hun spelers. Meestal gaat het om welkomstbonussen voor nieuwe spelers. Omdat er zoveel casino’s zijn om uit te kiezen, moeten de casino’s laten zien dat jij juist bij hen moet komen spelen. Een welkomstbonus is dus als een soort welkomstgeschenk voor de nieuwe speler. Natuurlijk zitten daar allerlei bonusvoorwaarden aan vast. Zo zul een gratis bonus bijvoorbeeld een aantal keer in moeten zetten in de spellen voordat het casino besluit het bedrag uit te betalen. Ondanks die voorwaarden zijn bonussen erg lucratief en interessant.