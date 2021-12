De dictatuur is een feit! Thierry Baudet: ‘Ik heb de vier tweets verwijderd. Ik ben intens verdrietig’

De dictatuur in Nederland is dan eindelijk een feit. Thierry Baudet heeft namelijk laten weten dat hij vandaag de tweets waarin hij de huidige situatie rond ongevaccineerden vergelijkt met het begin van de Jodenvervolging verwijderd heeft. Niet omdat hij dat wilde, maar omdat hij anders het belachelijke bedrag van 25.000 euro per dag moest betalen omdat het CIDI en andere ‘Joodse’ organisaties zich ‘gekwetst’ voelden.

Thierry Baudet laat weten dat hij zich intens verdrietig voelt vandaag. En dat is niet zo gek. Na de belachelijke uitspraak van een de zoveelste politiekcorrecte Deug-66-rechter gisteren heeft hij zich namelijk gedwongen gevoeld vier tweets te verwijderen die het ‘Joodse’ CIDI “beledigend” en “kwetsend” vond. In die tweets vergeleek hij de aanloop naar de holocaust – dus het begin van de jodenvervolging – met de situatie nu, waarin ongevaccineerden als het schuim der aarde behandeld worden.

Maar dat was tegen het zere been van het CIDI. Dat vindt namelijk dat alleen zij en linkse deugmensen het recht hebben dergelijke vergelijkingen te maken. Het kwam tot een belachelijke rechtszaak, waarin een nog belachelijkere foprechter zich achter de achterlijke eis van het CIDI schaarde. Baudet kreeg 48 uur de tijd om zijn tweets te verwijderen. Deed hij dat niet, dan kon hij een boete tegemoet zien van 25.000 euro per dag.

Ja, dat lees je goed: van 25.000 euro per dag. Een volstrekt belachelijk bedrag dat niet eens opgelegd wordt aan overheden als de rechter beslist dat bepaalde maatregelen in strijd met de mensenrechten zijn.

Zojuist heb ik de vier tweets die ik van de kort gedingrechter moest verwijderen, verwijderd. Dito voor het instagram en facebook bericht. Ik ben intens verdrietig dat ik datgene wat ik ten diepste geloof,niet mag uiten en leg me daar ook niet bij neer. We gaan zeker in beroep. — Thierry Baudet (@thierrybaudet) December 16, 2021

En dus moest Baudet vandaag doen wat het lachwekkende, zielige, triest, misselijke CIDI wilde. Hij verwijderde de tweets.

Daarmee is de dictatuur wat mij betreft een feit. Nederland is geen vrij land meer. De Deugdictatuur is aan de macht. Andersdenkenden moeten zich daar naar schikken. Willen we dat niet, dan worden we ofwel financieel geruïneerd, of we kunnen een enkeltje gevangenis tegemoet gaan zien (want ja, die tijd komt ook).