[Exclusief!] Thierry Baudet: ‘Deze terreur is onlosmakelijk deel van een totalitair regime… Demonstreer en weiger mee te doen!’

In een exclusief gesprek met De Dagelijkse Standaard roept Thierry Baudet Nederlanders op om massaal te demonstreren en niet langer mee te doen aan alle belachelijke coronaregels. De nieuwe lockdown, zegt hij, gaat veel te ver en bewijst voor eens en altijd dat het niet om de volksgezondheid gaat, maar om het optuigen van een totalitaire controlestaat. “Dit is terreur van het soort dat voorafgaat aan, of onlosmakelijk onderdeel is van, een totalitair regime,” aldus Baudet.

Wat de psychopaten Rutte en De Jonge vandaag hebben aangekondigd – zij aan zij staande met die andere Hannibal Lector, Jaap van Dissel – is ronduit misdadig. Juist omdat het zo wanstaltig is heb ik Thierry Baudet om een reactie gevraagd. In zijn reactie maakt de FVD-leider gehakt van het kabinet en diens coronabeleid.

1) Hé Thierry, het is ongetwijfeld vragen naar de bekende weg, maar ik doe het toch: wat vind je van de nieuwe knetterharde lockdown?

Hi Michael! Het is in één woord vreselijk. Echt vreselijk. De maatschappelijke, psychologische, sociale en economische prijs is gigantisch. Kinderen niet meer naar school. Bedrijven die omvallen. Familie niet meer kunnen zien. En het allerbelangrijkste: opnieuw een injectie van angst in de samenleving. De macht laat zien: ‘Wij kunnen alles maken’. Ik mag allerlei historische vergelijkingen van de rechter niet meer maken — maar dit is terreur van het soort dat voorafgaat aan, en onlosmakelijk onderdeel is van, een totalitair regime.

2) Zelfs een blinde ziet nu dat dit niet om de volksgezondheid gaat. Kun je nog één keer uitleggen waar het wel om gaat?

Inderdaad: het gaat niet om volksgezondheid. Dit hele COVID-gedoe is een verzonnen probleem, net als CO2 en de “migratiestromen” die ze zelf op gang helpen. De feiten zijn simpel. De mortaliteit van corona, ongeacht welke ‘variant’ je neemt, is vergelijkbaar met de gewone seizoensgriep. Omdat het verloop een beetje anders is heb je wat zwaardere bezetting nodig in de zorg. Dat zou eenvoudig te regelen zijn geweest, maar het omgekeerde gebeurde – men bezuinigde en deed niets om meer personeel of bedden te creëren. Daarbij zijn prima medicijnen beschikbaar, anti-virale pillen zoals Ivermectine en Hydroxichloroquine, die in de afgelopen dertig jaar door miljarden mensen (én dieren) werden gebruikt, maar die opeens wereldwijd werden verboden sinds het begin van de ‘pandemie’. Niettemin is er nauwelijks oversterfte te zien in 2020 – het ‘jaar van de pandemie’. Die oversterfte is er nu wél. Wekelijks zien we sporters dood neervallen op het veld. De spuitjes blijken averechts te werken. Ze houden besmetting en overdracht van de coronagriep niet tegen, maar verzwakken wél je immuunsysteem. En oh, tot slot: lockdowns werken niet en hebben geen enkel positief effect op het afremmen van de verspreiding van dit soort verkoudheidsvirussen. Mondkapjes werken niet, 1,5-meter afstand heeft geen enkel effect…dat alles is onomstotelijk vastgelegd in vergelijkende studies tussen vergelijkbare landen en regio’s.

Het hele verhaal is dus één grote hoax. Een gigantische leugen. Bedrog. Er wordt geld aan verdiend, overheden en megabedrijven vergroten hun macht, burgers worden tot slaaf gemaakt — en het einddoel lijkt steeds duidelijker een vorm van globalistische controle te zijn, waarin via digitale QR-registratie, periodieke ‘injecties’, lockdowns en angst, een totalitair systeem wordt opgetuigd naar Chinees model. De ‘Great Reset’ wordt dat genoemd.

3) Ik heb zelf geschreven dat we nu twee dingen moeten doen: massaal demonstreren én massaal de maatregelen aan onze laars lappen. Wat vind jij daarvan?

Helemaal eens. Ik ben ervan overtuigd dat de menselijke spirit zó sterk is, dat deze grandioze machtsgreep, dit verbijsterende bedrog, uiteindelijk niet gaat beklijven. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik wel vrees dat het nog behoorlijk lang gaat duren voordat mensen erachter komen. De gehoorzaamheid, de gezagsgetrouwheid van – met name – de ‘hoger opgeleiden’ zoals dat heet, is schokkend. Het ontzag dat miljoenen Nederlanders nog altijd hebben voor die omhooggevallen clowns die elke week die belachelijke persconferentie houden verbijstert en bevreemdt me. Het onvermogen om logisch na te denken, rationeel beslissingen te nemen, in te zien dat er vrijwel geen enkel gezondheidsgevaar bestaat, dat die injecties daarentegen dodelijk kunnen zijn, dat lockdowns niet werken, dat QR-codes een heel ander doel dienen, enzovoorts — het onvermogen om dat te doorzien, dat heeft me diep geraakt en enorm teleurgesteld.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dus ja — demonstreer! En weiger mee te doen. Laat het zien aan je omgeving. Toon je verzet. Dat is het enige wat we hiertegen kunnen doen. Maar laat het ook je leven niet verkloten. Blijf een plekje in je hart beschermen tegen de waanzin, de lelijkheid, de domheid. Koester het mooie en het goede. Voor je het weet ben je dood. Vergeet niet te leven, word niet zoals je tegenstander.

Bedankt voor je antwoorden, Thierry, en we blijven natuurlijk zij aan zij strijden tegen deze doorgeslagen gekkigheid. En laat mij jouw woorden hierbij nog even onderstrepen: tijd voor actie! Het is nu écht tijd voor massale vreedzame demonstraties én burgerlijke ongehoorzaamheid. Een vrij volk kan en mag dit soort dictatoriaal wanbeleid niet accepteren. Doen we dat wel, dan zijn we simpelweg geen knip voor de neus waard.