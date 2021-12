Geert Wilders hekelt rechter die asielgezin in gelijk stelt: ‘Kan dat gezin niet samen met die D66-rechter het land uit worden gezet?’

PVV-leider Geert Wilders vindt het een grote schande dat een gezin van asielzoekers in hun gelijk is gesteld door de rechter. Het gezin klaagde namelijk dat ze de toegewezen woning te klein vond, een rechter heeft ze nu gelijk gegeven. Wat natuurlijk een bizarre situatie is in deze tijd van extreme woningnood. De meeste mensen zullen enorm dankbaar zijn als ze überhaupt in aanmerking komen voor een woning.

De PVV-voorman geeft aan er wel klaar mee te zijn. Het is namelijk onbegrijpelijk dat een stel asielzoekers een luxueuze woning weigeren omdat het te klein zou zijn. Er zijn genoeg Nederlanders die al jaren op een wachtlijst staan voor een woning die maar al te graag in een soortgelijke woning zouden willen wonen.

Dus asielzoekers weigeren een luxe woning omdat die TE KLEIN zou zijn en de rechter geeft ze ook nog eens gelijk? Ik ben er wel klaar mee. Kan dat gezin niet samen met die D66-rechter meteen het land worden uitgezet?https://t.co/dAe0n5tklz — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 20, 2021

Het is niet voor het eerst dat een PVV’er dit soort schrijnende verhalen aanhaalt. Er duiken geregeld verhalen op van statushouders die een bizarre voorkeursregeling genieten. Wat in een tijd van extreme woningnood alles behalve eerlijk is. Deze ‘vertroeteling‘ is iets wat de PVV al meerdere keren heeft aangekaart in de Tweede Kamer, maar de coalitie kijkt geregeld de andere kant op. De kritiek komt simpelweg niet aan.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Toch is het enorm ironisch te noemen dat juist het kabinet zich zo veel zorgen maakt om de almaar groter wordende polarisatie, terwijl het zelf een steentje hier aan bijdraagt. Mensen worden uit woningblokken gezet die vervolgens naar asielzoekers gaan, of een bestemmingsplan voor een zorgcomplex wordt op het laatste moment veranderd naar een asielopvang. Dit soort acties zorgen voor alles behalve ‘goodwill’. Het zijn veelal ondoordachte acties van (lokale) bestuurders die grote gevolgen met zich mee brengen.