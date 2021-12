Geert Wilders woest! “TIENTALLEN OUDEREN OP STRAAT GEZET. Dit land is ziek!”

Geert Wilders vindt het volstrekt bezopen dat een woonzorgcentrum in Heino gesloten wordt waardoor tientallen ouderen op straat komen te staan. “Dit land is ziek,” concludeert de PVV-leider.

Woonzorgcentrum Huis ter Heijne in Heino heeft weleens betere tijden gekend. Want per 1 februari 2022 (dus over iets meer dan een maand) worden de deuren van het centrum definitief gesloten. Overkoepelend zorgbedrijf Ontzorgd Wonen is namelijk failliet gegaan, en er is geen overnamekandidaat gevonden. De bewoners moeten voor die datum van 1 februari “hun verhuizing hebben geregeld.” Wat natuurlijk volstrekt belachelijk is.

Huib Rietveld, vicevoorzitter van de lokale cliëntenraad, zegt dan ook dat bewoners geschrokken zijn. “Het is een mix van boosheid en verbazing. Stelt u zich voor dat u op zo’n korte termijn uw huis uit moet. Dan weet u wel hoe deze mensen zich nu voelen. En dan zijn het ook nog eens kwetsbare ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen,” aldus Rietveld.

Geert Wilders reageert: “Dit land is ziek”

Dit nieuws laat ook Geert Wilders bepaald niet koud. Op Twitter heeft hij woedend gereageerd; niet alleen omdat het zorgcentrum dicht moet, maar ook omdat er in de Nederlandse politiek wél steevast geld te vinden is voor allerlei WEF-Deug-hobby’s.

“TIENTALLEN OUDEREN OP STRAAT GEZET” schrijft de PVV-leider. “In wat voor land leven we waar 800 asielzoekers per week met open armen door Rutte worden ontvangen met gratis huisvesting en gratis zorg terwijl onze ouderen op straat worden geschopt.”

“Dit land is ziek,” concludeert hij.

Dit is het Nederland van Mark Rutte, Sigrid Kaag, Hugo de Jonge en Judas. Het is om kotsmisselijk van te worden.