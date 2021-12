Gemeenten en investeerders experimenteren met ‘slimme laadpleinen’ voor elektrische auto’s

Omdat er binnen de komende tien jaar bijna twee miljoen elektrische auto’s rond zullen rijden in Nederland, zijn er natuurlijk ook veel laadpleinen nodig. Gemeenten en investeerders experimenteren daarom met plannen voor duurzame ‘slimme laadpleinen’, waar vooral investeerders van gaan profiteren.



Doordat de vraag naar elektriciteit stijgt en het elektriciteitsnet overbelast raakt, wordt er gezocht naar oplossingen om elektrische auto’s duurzaam op te kunnen laden. Windmolens, zonnepanelen en accu’s aansluiten op laadpleinen lijkt daarvoor de oplossing te zijn. Op die manier zouden elektrische auto’s kunnen worden opgeladen zonder dat men gebruikmaakt van reguliere elektriciteitsbronnen.

Het idee klinkt leuk en zal ook heus wel successen boeken, maar er zit toch ook een naar smaakje aan. De elektrische auto’s worden namelijk gesubsidieerd, zodat mensen die zo’n ding al konden aanschaffen nu korting krijgen op het aankoopbedrag. Mensen die het niet breed hebben, maar wel belasting betalen, spekken de pot voor mensen die hooguit wat langer zouden moeten sparen voor een elektrische auto.

Hier begint nu een hele industrie door te ontstaan, ditmaal in de vorm van ‘slimme laadpleinen’, meldt de NOS. Gemeenten kijken samen met investeerders naar de mogelijkheden. Die investeerders zijn vaak de bewoners van die gemeente. En om te investeren heb je flink wat geld nodig, dus is het een vrij veilige aanname dat het hier niet om de onderklasse van die gemeenten gaat. Het zijn dus de midden- en topinkomens die handig weten te profiteren van een gloednieuwe sector die door belastinggeld in het leven is geroepen.

Tegen de tijd dat elektrische auto’s (en de laadpleinen) de norm zijn geworden en ook de onderklasse met de afgetrapte afdankertjes de weg op kan, spekken zij opnieuw de bankrekeningen van de mensen met hogere inkomens die op tijd hebben geïnvesteerd. Als dit allemaal zonder belastinggeld tot stand was gekomen dan was het prima geweest. Maar misschien is het toch een goed idee om gemeenten aandeelhouder te maken van deze initiatieven en de opbrengsten van het rendement terug te pompen richting de mensen die er indirect voor hebben betaald, maar er zelf lange tijd niet van hebben kunnen profiteren. Wel zo eerlijk!