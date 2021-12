Kabinet twijfelt over delegatie sturen naar mensenrechtenschendend China: ‘Eerst kijken wat EU-landen doen’

Gisteren maakte de Amerikaanse regering bekend geen diplomatieke vertegenwoordiging naar de openingsceremonie in Peking te sturen. De reden? “Ongekende mensenrechtenschendingen”. Litouwen en Nieuw-Zeeland volgen hetzelfde voorbeeld. Nederland daarentegen twijfelt nog over het sturen van een signaal naar China en het demissionaire kabinet wil eerst met andere EU-landen overleggen, om tot een gezamenlijk standpunt te komen.

‘Ik doe het alleen als jij het ook doet’, is de boodschap van het demissionaire kabinet. Nederland heeft altijd een grote mond als het aankomt op mensenrechten, maar in het geval van China moet een signaal eerst zorgvuldig worden afgewogen.

Het demissionaire kabinet is eigenlijk gewoon te laf om de daad bij het woord te voegen en zich eens daadwerkelijk hard te maken richting China voor de idealen die ze zelf zo vaak hoog in het vaandel zeggen te hebben staan. Het kabinet durft alleen een signaal te geven aan China als de rest van de EU het ook doet, meldt de NOS. Dan kunnen ze zich namelijk verschuilen achter de EU en hopen ze maar dat het niet ten koste gaat van huidige en toekomstige handelsrelaties met China.

Eigenlijk is dit een teken van de kracht van China. De Amerikanen zijn nog volop in de veronderstelling dat ze zijn verwikkeld in een concurrentiestrijd om de wereldmacht, terwijl ze die eigenlijk allang verloren hebben. De Chinezen trekken zich helemaal nergens wat van aan, mede doordat westerse landen ook gewoon een oogje toeknijpen. Maar de Amerikanen zijn al eens verwikkeld geraakt in een handelsstrijd en ondervinden economisch last van de opkomst van de Chinezen.

Europese landen lijken die machtsstrijd allang te hebben opgegeven en proberen zo lang mogelijk economisch te profiteren van China. Het vervelende is alleen dat de Europese Unie wél een machtsstrijd wil voeren, omdat ze anders praktisch geen bestaansrecht hebben. Als ze de Chinezen dus tegen zich in het harnas jagen, dan gaat dat consequenties hebben. Consequenties die de Europese bevolking niet wil accepteren en waar de Europese Unie geen fatsoenlijk antwoord op zal hebben.

In die zin is het dus logisch dat Nederland huiverig is om dit diplomatieke signaal over mensenrechtenschendingen af te geven. Maar het kiezen of delen. Of we geven dat signaal af en maken de Chinezen mogelijk boos, of we houden voortaan onze mond over het belang van mensenrechten. De slappe houding van ons demissionaire kabinet is in ieder geval niet nog jaren vol te houden.