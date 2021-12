Kabinet wil iedereen aan de dure gesubsidieerde warmtepomp, al zullen voornamelijk de rijken ervan profiteren

De invloed van D66 op het kabinetsbeleid is duidelijk. Iedereen moet aan de ‘energiezuinige’ warmtepomp, want klimaatbeleid van het nieuwe kabinet. En net zoals met de elektrische auto zal ook de dure warmtepomp worden gesubsidieerd voor mensen die het toch al kunnen betalen.

Het plan van het kabinet is om huishoudens een subsidie te geven voor de installatie van een hybride warmtepomp. Zo’n ding kost al snel 5500 tot 8000 euro. Ook drukt het voornamelijk de stookkosten als een huis al goed geïsoleerd is. Wie het echter niet breed heeft, kan zijn huis niet laten isoleren, laat staan zo’n dure warmtepomp aanschaffen. Het kabinet wil 20 tot 30 procent van de aanschafprijs gaan subsidiëren, maar dan heb je het nog steeds over een slordige 3000 à 6500 euro die mensen zelf moeten aftikken.

Het meest wrange aan dit walgelijke stukje klimaatbeleid is dat, net zoals bij elektrische auto’s, er met belastinggeld wordt gesmeten. Mensen met lagere inkomens zien dat hun afgedragen belastinggeld wordt gebruikt voor korting op de isolatie van het huis en de aanschaf van warmtepompen, voor mensen die het met een maand of drie langer sparen ook zelf hadden kunnen betalen. En die mensen halen hun gesubsidieerde investering er ook nog eens binnen een jaar of zeven volledig uit, door de besparing van stookkosten. Huishoudens met lagere inkomens zijn al meer geld kwijt aan stookkosten, waardoor ze wellicht nooit kunnen sparen voor de isolatie van hun huis of de installatie van zo’n warmtepomp.

Dit stukje duurzaamheidsbeleid wordt dus gebruikt om de Nederlandse midden- en bovenklasse te verrijken, over de rug van de onderklasse. En hierdoor stijgen de kosten voor elektriciteit, omdat de midden- en bovenklasse steeds meer aanspraak maken op elektriciteit. Een warmtepomp zorgt makkelijk voor anderhalf keer zoveel elektriciteitsverbruik als voorheen, meldt De Telegraaf. Dat wordt een extra klap voor de onderklasse, maar dat kon je verwachten met wéér een kabinet met VVD en D66…