Max Verstappen is dolblij met Sergio ‘Checo’ Perez: ‘Een fantastisch mens’

Max Verstappen heeft de FIA-wereldbekerbokaal in ontvangst mogen nemen. Natuurlijk is hij daar ongelooflijk blij mee. En het zorgt er ook voor dat hij opener en emotioneler is dan ooit tevoren. Want niet alleen liet hij bij Ziggo zijn tranen weer de vrije loop, maar hij heeft ook alleen maar positieve woorden over voor zijn teammaat, Sergio Perez, die ook wel Checo wordt genoemd.

Je ziet heel vaak dat kampioenen na hun overwinning arrogant tot op het bot worden. Ze vergeten opeens dat ze geluk hebben gehad; dat ze hulp hadden van anderen, van mensen die alles voor hén deden. Opeens denken ze dat ze Gods gezant op aarde zijn.

Max Verstappen is overduidelijk niet zo’n kampioen. Want toen hij de FIA-bokaal in ontvangst nam sprak hij heel duidelijk en vol dankbaarheid over al die mensen die hem geholpen hebben. Van zijn vader Jos Verstappen, zijn vriendin, tot Christian Horner en Helmut Marko van Red Bull, en nog een hele rits individuen zonder wiens steun hij dit mooie moment niet had meegemaakt.

Wat betreft die laatste race, aldus Verstappen, het was duidelijk dat ze eigenlijk te langzaam waren, maar het hele team deed er alles aan om hem zo dicht mogelijk bij Hamilton te houden. Ja, hij kon toeslaan in de laatste ronde en dat was klasse, maar dat hij in die positie was kwam niet alleen door zichzelf, maar ook door anderen. En ja, zei hij, “je hebt ook een beetje geluk nodig op zo’n moment.”

Checo is een held

Na de race had Verstappen al meteen aardige woorden voor Sergio Perez, zijn Mexicaanse teammaat die ook wel Checo genoemd wordt. “Ik denk dat ik zonder Checo hier niet had gezeten,” aldus Verstappen, “omdat ze dan de mogelijkheid hadden gehad een pitstop te doen tijdens de safety car. Checo reed waanzinnig!”

Dat is geen woord te veel gezegd. Checo hield Hamilton namelijk flink op, waardoor Max het verschil tussen hem en Lewis terug kon brengen van zo’n zeven seconden naar slechts één magere seconde. Daarna sloeg Hamilton weer een gat, maar dat gat was natuurlijk veel groter geweest als Checo niet op onnavolgbare wijze zijn positie had verdedigd tegen de Mercedes-Brit.

“Toen we net samen begonnen te werken, tja, toen was het moeilijk in te schatten hoe dit zou uitpakken,” zei Max ook nog. “Maar Checo is echt een fantastisch mens. Niet alleen om mee samen te werken in de Formule 1, maar hij is ook echt gewoon een geweldig aardig persoon. Hij is een echte familieman, en ik heb heel veel leuke tijden met hem. Je kunt zien dat hij écht zo is.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

“Het gebeurt maar heel zelden dat je zo’n teammaat hebt. Iedereen heeft kunnen zien [tijdens de laatste race] dat hij een echte teamspeler is. Ik hoop dat we nog heel lang met elkaar kunnen samenwerken.”