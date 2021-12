Meerderheid gemeenten legt schuld woningcrisis bij ouderen: ‘Ze houden grote huizen bezet’

Volgens een meerderheid van de door de NOS en regionale omroepen bevraagde gemeenten is de belangrijkste oorzaak van de woningcrisis het feit dat ouderen niet van grote naar kleinere woningen doorstromen. Als de oudjes nou ‘gewoon’ naar kleine appartementen verhuizen, dan zou de woningmarkt er een stuk beter voor staan, zo is de redenering.

Het onderzoekje van de NOS en de regionale omroepen legt een enorm probleem bloot. Geen enkele gemeente durft het immigratieprobleem te benoemen. In plaats daarvan leggen ze de schuld voor de woningcrisis bij ouderen neer. Voor de gemeenten is de woningcrisis haast een puur bureaucratische aangelegenheid. Iets dat door regelgeving en trage besluitvorming voorkomt dat er oplossingen kunnen worden aangedragen. ‘Te weinig doorstroom van oudere inwoners’ wordt als hoofdreden genoemd, gevolgd door ‘woningcorporaties hebben te weinig geld voor bouw’ en ‘te weinig landbouwgrond’.

191 van de 352 gemeenten steken dus eigenlijk gewoon hun kop in het zand. Als er beleid voor volkshuisvesting komt waardoor ouderen zich genoodzaakt voelen om kleiner te gaan wonen, dan gaan de meeste gemeenten daar het liefst gewoon in mee. Moeten er wat boeren worden onteigend zodat hun landbouwgrond beschikbaar komt voor de bouw van nieuwe woningen? Bij de gemeenteambtenaren wordt men al enthousiast! Ze voelen er alleen niets voor om natuurgebied op te offeren, maar zo’n beetje de beste landbouwgrond van Europa vernietigen is geen enkel probleem.

Het zou tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen nog wel eens interessant kunnen worden, want het is moeilijk voor te stellen dat lokale partijen van (kleine) gemeenten de hele boel zomaar willen volbouwen. Ook is het moeilijk voor te stellen dat een meerderheid van de inwoners er wat voor voelt om senioren het huis uit te knikkeren voor immigranten, statushouders en studenten. Toch lijkt het wel die kant uit te gaan, vooral als kleine gemeenten meer bevoegdheden zouden krijgen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zoals het er nu uitziet lijkt het er sterk op dat landbouwgrond gaat worden opgeofferd en diverse buitengebieden vol zullen worden gebouwd met kleine woningen. De woningcrisis is namelijk iets dat een acuut antwoord nodig heeft en dit kabinet heeft nog nooit van het woord ‘langetermijnstrategie’ gehoord.