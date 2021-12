Naast politie gaan ook boa’s vuurwerkverbod niet actief handhaven: ‘We zijn gewoon met te weinig’

Niet alleen bij de politie maar ook bij de boa’s is er te weinig capaciteit om het vuurwerkverbod actief te handhaven. Voorzitter Richard Gerrits van de handhaversbond BOA ACP zegt tegen NOS Radio 1 Journaal dat er alleen bij excessen zal worden opgetreden en dat de eigen veiligheid voorop blijft staan.

Dit is toch een beetje een zegen voor de vuurwerkliefhebber die zijn traditie de nek omgedraaid heeft zien worden, zogenaamd om de zorg niet teveel te overbelasten. En natuurlijk zullen er excessen plaatsvinden. Raddraaiers hou je toch en met dit belachelijke coronabeleid, met name de lockdown, zullen er genoeg mensen zijn die hun frustratie op een verkeerde manier kanaliseren. Dáár zal gelukkig nog steeds tegen opgetreden worden.

Wat dat betreft is het een geluk bij een ongeluk. Want laten we eerlijk wezen: het is natuurlijk diep triest dat zowel de politie als de boa’s zo zwaar onderbemand zijn dat ze alleen nog in de ergste gevallen kunnen (en zullen) optreden en het vuurwerkverbod zullen handhaven. Gerrits lijkt zich bij die realiteit neer te leggen en pleit niet eens meer voor meer investeringen in personeel en veiligheid. In plaats daarvan oppert hij om “over de grens te kijken” om (illegaal) vuurwerk op die manier een halt toe te roepen, meldt NU.nl.

Het probleem met die redenering is dat het belabberde beleid van het kabinet op deze manier in stand wordt gehouden. Zij vertikken het om fatsoenlijk te investeren in handhavingscapaciteit, die nu ineens broodnodig is omdat ze óók hebben verzaakt te investeren in zorgcapaciteit. Daardoor worden de (potentiële) problemen uitvergroot en wordt de oplossing gezocht in buitenlandse samenwerking en/of schaalvergroting. In dit geval is het Gerrits die impliciet voor een Belgisch en Duits vuurwerkverbod, of in ieder geval strenge grenscontroles, pleit. Alleen omdat wij het in Nederland, door onze eigen beleidskeuzes, niet meer aankunnen. Het is te belachelijk voor woorden.