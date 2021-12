Peilingwijzer: Grootste coalitiepartijen staan op dik verlies; PVV derde partij van Nederland

De peilingwijzer geeft een mooi inkijkje hoe de politieke partijen het jaar afsluiten: de grootste coalitiepartijen leveren allen veel zetels, waar rechtse oppositiepartijen flink van profiteren. De PVV is de derde partij van Nederland en heeft de potentie om D66 opnieuw voorbij te stevenen. Negen maanden na de Tweede Kamerverkiezingen zien de politieke verhoudingen er compleet anders uit.

Wie kijkt naar de huidige peilingen snapt wel waarom Rutte en Kaag alles op alles hebben gezet om maar te blijven formeren en uiteindelijk een kabinet te vormen. Nieuwe verkiezingen zouden desastreus uitpakken voor de coalitiepartijen – met uitzondering van de ChristenUnie die het ganse jaar vrij stabiel zijn gebleven.

Waar het CDA in de Tweede Kamer zit met 15 zetels blijkt uit de peilingwijzer dat ze nu kunnen rekenen op 6 tot 10 zetels, wat een flink verlies laat zien. De VVD heeft een marge van 28 tot 31 zetels, waar duidelijk zichtbaar is dat de laatste weken de meeste zetels zijn gemorst. Een veelgehoorde kritiek is dat de VVD te veel water bij de wijn heeft gedaan en een handtekening heeft gezet onder een linksig regeerakkoord.

De PVV heeft zich na een lichtelijk teleurstellende verkiezingsuitslag weer goed omhoog weten te werken. In enkele peilingen staat de partij zelfs weer boven D66. Rond de zomer heeft de partij van Sigrid Kaag in rap tempo de grote verkiezingswinst verloren in tal van peilingen en tot op heden lijkt de partij dit niet meer goed te kunnen maken.

De grote winnaars van dit politieke jaar zijn de politieke nieuwkomers JA21, BoerBurgerBeweging en Volt. Zij hebben optimaal kunnen profiteren van het gekwakkel van de coalitiepartijen.