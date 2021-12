Rechter: Hilversums zwembad hoeft ouders niet te controleren op coronapas, zolang het gaat om zwemles

Een kleine overwinning voor Hilversumse ouders die met hun kinderen mee willen naar zwemles. Zwembad ’t Gooische Bad hoeft hen niet te controleren op een coronapas tijdens zwemles, zo heeft de voorzieningenrechter Midden-Nederland geoordeeld. Zwemles valt volgens de rechter namelijk onder onderwijs en niet onder binnensport.

De eigenaar van het zwembad controleert niet op de coronapas van ouders die hun kinderen komen brengen en ophalen van zwemles, en hen helpen met omkleden. De gemeente was het daar echter niet mee eens en legde direct een maatregel op. Hij werd verplicht om het zwembad alleen te openen voor mensen ouder dan achttien jaar met een geldige QR-code. Deed hij dat niet, dan zou hem een dwangsom worden opgelegd van 2500 per overtreding, met een maximum van 10.000 euro.

Totaal absurd natuurlijk, dus tekende de eigenaar bezwaar aan en stapte naar de rechter. De rechter heeft vervolgens besloten dat zwemles niet onder sport op een binnensportlocatie valt, maar juist onder ‘onderwijs’. De gemeente heeft de opgelegde verplichting en de dwangsommen moeten schorsen en de ouders kunnen hun kinderen gewoon weer naar zwemles brengen en ophalen.

De rechter maakt het er met zijn oordeel overigens niet makkelijker op voor het coronabeleid. Iedere andere activiteit in het zwembad, buiten zwemles om dus, vereist nog steeds een QR-code. Óók wanneer ouders als toeschouwer langs de kant van het zwembad willen staan, meldt de NOS. Ook is het nog onduidelijk wat dit voor andere zwembaden gaat betekenen, want dit gaat het kabinet natuurlijk niet leuk vinden!

Het is volkomen absurd dat we tegenwoordig al blij moeten zijn met dit soort kleine overwinningen, maar het laat wel zien dat het loont om je tegen bepaalde maatregelen te verzetten. Zo’n gemeente gaat zonder enige moeite mee in het overdreven coronabeleid van dit kabinet, terwijl een zwembadeigenaar het belang van de ouders en hun kinderen moet verdedigen.