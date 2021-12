Regering probeert stiekem vaccinatiedwang in te voeren, maar Pieter Omtzigt heeft ze door

Het kabinet gaat gewoon op de oude manier verder: geen nieuwe bestuurscultuur of transparantie. Op 17 november schreef de Raad voor Rechtspraak een vernietigend rapport over het gebruik van coronatoegangsbewijzen op het werk en de inzet van de 2G-maatregel. Vlak voor kerst stuurde de regering het rapport naar de Tweede Kamer, hopend dat niemand het zou lezen. In de samenvatting die ze naar het parlement stuurden gingen ze echter nauwelijks in op deze heftige kritiek. Kamerlid Pieter Omtzigt stelt vragen, want het lijkt er sterk op dat de regering stiekem vaccinatiedwang wil in gaan voeren!



In dit Twitterdraadje legt onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt uit wat er precies aan de hand is en waarom dit zo kwalijk is:

He! Op 17/11 schreef de Raad voor Rechtspraak dit behoorlijk vernietigende advies over de wetsvoorstellen 2G en 3G op de werkplaats Vlak voor de Kerst stuurde de regering het advies plots alsnog naar de Kamer

Dat is om meerdere redenen ernstig

🧵

(1)https://t.co/49fgyqsJW1 — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) December 28, 2021

Het lijkt er héél sterk op dat de regering de coronatoegangsbewijzen voor werk en de 2G-maatregel in wil gaan voeren, ondanks het feit dat er behoorlijke bezwaren door de Raad van Rechtspraak zijn geuit. Zo is er te weinig rekening gehouden met privacy bij deze voorstellen. Grondrechten zouden worden aangetast en er is onduidelijkheid over de noodzaak voor deze maatregelen, zo zegt de Raad voor Rechtspraak in het advies. En het gaat hier niet alleen om het negeren van die kritiek, maar ook om het doelbewust proberen te verzwijgen ervan.

Pieter Omtzigt heeft (natuurlijk) een hele reeks Kamervragen gesteld, waardoor de aandacht er alsnog op gevestigd kan worden. Het is echter aan de Tweede Kamer om deze waanzin een halt toe te roepen. Als dit namelijk onopgemerkt was gebleven, dan ramde het kabinet deze maatregelen er zomaar even door!

Dat had bijvoorbeeld kunnen betekenen (en kan nog steeds betekenen) dat werkgevers straks werknemers mogen ontslaan als ze geen coronatoegangsbewijs kunnen presenteren. En omdat men de 2G-maatregel ook wil gaan uitrollen, is een negatieve test dan niet meer genoeg voor een coronatoegangsbewijs. Allemaal zogenaamd onder de noemer ‘noodzakelijk voor de volksgezondheid’. Het is dus een walgelijke poging tot vaccinatiedwang die hier nu (hopelijk) door Pieter Omtzigt wordt tegengehouden!