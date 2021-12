Rutte ‘erkent’ fouten corona-aanpak: ‘Ik heb te veel nadruk gelegd op eigen verantwoordelijkheid’

In een interview met De Telegraaf geeft Mark Rutte toe dat hij fouten heeft gemaakt tijdens de formatie en de corona-aanpak. Of nou ja, zijn fouten… Het lag een béétje aan zijn communicatie, maar hij is er als de kippen bij om te benadrukken dat ook ánderen fouten hebben gemaakt. Naar omstandigheden gaat het allemaal eigenlijk best goed, vindt hij zelf.

Dat de formatie zo lang heeft geduurd begon met een fout van hem, zo geeft hij toe. Twee zinnen later zegt hij: “Maar elke partij heeft er een verantwoordelijkheid in. Die ga ik niet in mijn eentje nemen.” En het lag natuurlijk ook aan het feit dat de koning uit de formatie is gehaald. Eigenlijk lag het dus vooral niet aan hem!

En de corona-aanpak van Rutte dan, want daar is vanaf het begin af aan al van álles (of eigenlijk letterlijk alles) misgegaan? Geen woord over alle beroerde besluiten die sinds de coronacrisis zijn genomen. De strategie gericht op groepsimmuniteit, kennen we die nog? En telkens te laat ingrijpen, waardoor de ‘intelligente’ lockdown behoorlijk gebrek aan intelligentie vertoonde. Of denk aan het nog altijd niet opschalen van de zorg. Of het openhouden van de scholen, terwijl al lang en breed duidelijk was (behalve voor het RIVM) dat de besmetting daar vandaan kwamen. Er wordt geen woord aan vuil gemaakt tijdens dit interview.

Wat er wél door Rutte wordt erkend is het volgende, via De Telegraaf: “Mensen zijn helemaal klaar met corona, al is dat een te makkelijke verklaring. Ik heb fouten gemaakt, in de communicatie. Ik heb in het begin te veel nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en te weinig op de verplichte maatregelen. Het tweede is dat het me niet gelukt is om in voldoende mate mensen te overtuigen van de basismaatregelen.”

Juist ja, mensen hielden zich onvoldoende aan de basismaatregelen en daarom zitten we nu nog steeds in de shit. Als de maatregelen helder waren gecommuniceerd dan had dat waarschijnlijk wel iets geholpen, ja. Maar er zijn echt heel veel maatregelen (en uitzonderingen op maatregelen) genomen die juist een averechts effect hebben gehad. Een lockdown terwijl de kinderen naar school konden blijven gaan is er één. Het nog altijd niet verplicht testen aan de grens en op Schiphol is er nog een. Mondkapjes en beschermende middelen verkopen terwijl het virus al in Europa was gesignaleerd, is er ook een.

Maar nee, volgens Rutte ligt het een heel klein beetje aan hem dat hij de oh zo complexe basismaatregelen niet helder genoeg heeft gecommuniceerd. De burger is dus eigenlijk de schuldige, niet Rutte…