Sylvana Simons (BIJ1) stelt zich aan en dient klacht in: ‘Buitenproportioneel als een voorzitter zo reageert’

BIJ1-Kamerlid Sylvana Simons rekt haar zelfgecreëerde drama nog wat uit en dient een klacht in tegen voorzitter Ockje Tellegen (VVD). Tellegen vergeleek het emancipatiedebat van gisteren met een kleuterklas en tikte Simons meermaals op de vingers, omdat zij er steeds doorheen zat te praten. Simons meende te zijn geïntimideerd door PVV-Kamerlid Harm Beertema, maar kreeg het woord niet van de voorzitter. Ze haalde het bloed onder de nagels van de voorzitter vandaan en dient nu zélf een klacht in.

Dit is professioneel slachtofferschap verheven tot een heuse kunstvorm. Eerst beweren dat je wordt geïntimideerd. Vervolgens door het debat heen kwekken en verbaasd zijn over waarom de voorzitter je afkapt. Daarna het woord krijgen en, hoewel de voorzitter zei dat ze het kort moest houden, dat zo lang mogelijk uitrekken. Vervolgens durft ze niet te herhalen wat Beertema dan precies gezegd zou hebben want, zo zegt ze volgens het AD: “De aanleiding doet er niet toe.”

Dit lijkt een beetje de standaardstrategie te zijn geworden bij BIJ1: Zomaar doen alsof er wat aan de hand is. Niet precies uitleggen wát er dan precies is en vervolgens janken dat niemand je gelooft. Maar wel boos zijn wanneer je niet direct wordt geholpen, want de hele wereld draait natuurlijk altijd om jou. Simons gedraagt zich wat dat betreft als een narcistisch klein kind. Iets waar die hele partij van haar een handje van heeft.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Die klacht richting Tellegen gaat natuurlijk nergens toe leiden, maar zorgt er wel voor dat iedereen er weer weken druk mee is. Sylvana Simons kan dit akkefietje met de voorzitter en Harm Beertema dan de komende tijd mooi uitmelken. En Twitterende BIJ1-sympathisanten geloven haar versie van het verhaal volledig, dus wordt iedereen er weer mee doodgegooid. Zo kan ze lekker bouwen aan het narratief dat ze zich onveilig voelt in de Tweede Kamer. En omdat Beertema PVV’er is, zal ze haar huidskleur ook wel in de strijd gooien. Wat een niveau.