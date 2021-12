Filmpje! Voorzitter roept ‘geïntimideerde’ Sylvana Simons tot de orde: “Het lijkt wel een kleuterklas hier!”

Een debat over emancipatie in de Tweede Kamer werd op schofterige wijze verstoord door BIJ1-Kamerlid Sylvana Simons, die PVV’er Harm Beertema verweet van intimidatie. Commissievoorzitter Ockje Tellegen vergeleek de gang van zaken met een kleuterklas en viel uit tegen Simons.

BBB-Kamerlid Caroline van der Plas was aan het spreken over ‘woke’. Ze werd volgens Beertema uitgelachen door Sylvana Simons toen Van der Plas zei dat ze geen kleur ziet, maar mensen. “Ik zag dat Simons haar buiten de microfoon om uit zat te lachen”, vertelt Beertema tegen De Telegraaf. “Dat doet ze bij mij ook altijd. Ik boog me naar haar toe en vroeg waarom ze zo rancuneus was tegen blanken. ‘Waar komt die haat toch vandaan?'”

Wat volgt is een kinderachtige houding van Sylvana Simons die voorzitter Tellegen herhaaldelijk in de rede valt en zoveel mogelijk tijd gebruikt om maar aan het woord te kunnen blijven. Verschrikkelijk irritant!

Simons laat volgens De Telegraaf weten de door haar ervaren intimidatie te melden aan het presidium van de Tweede Kamer. Tot die tijd wil ze de precieze woorden van Beertema niet herhalen. “Anders gaat iedereen een oordeel geven of het wel erg genoeg is. Het waren woorden van de strekking ‘je zal ervan lusten’.” Of Harm Beertema haar daadwerkelijk heeft geïntimideerd valt nu niet te zeggen. Maar gezien het feit dat Beertema over het algemeen vrij netjes is en Simons nogal graag in de slachtofferrol kruipt, kunnen we wel raden wie er zeer waarschijnlijk gelijk heeft.

Het zijn dit soort fratsen waarmee Sylvana Simons zichzelf echt te kakken zet als Kamerlid. Als het over coronabeleid gaat dan doet ze het meestal uitstekend, maar op bijna alle andere terreinen is ze echt rampzalig. Zodra er ook maar iets is dat over huidskleur, seksualiteit, discriminatie of ongelijkheid gaat dan flipt ze compleet. De kritische en soms constructieve houding wordt dan opgeofferd voor slachtofferschap, rancune en het soort kinderachtige spelletjes zoals in de video.