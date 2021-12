Verzuurde natuurclubs vechten vergunning F1 in Zandvoort aan: ‘Misleidende berekening’

Max Verstappen is pas net de nieuwe Formule 1-koning en natuurclubs willen het feestje in Nederland nu al verpesten. Uit een onderzoeksrapport zou blijken dat de stikstofuitstoot in Zandvoort niet goed berekend is, waardoor het evenement onder druk komt te staan. Volgens diverse natuurclubs heeft de provincie Noord-Holland ten onrechte een vergunning gegeven.

Nu de media-aandacht voor alles omtrent Formule 1 nog groot is proberen ook natuurclubs hier profijt van te krijgen. Zij willen via een onderzoeksrapport de Grand Prix van Zandvoort in de ban doen. Het evenement zou namelijk ten onrechte een vergunning hebben gekregen, dat meldt EenVandaag. Een deskundige, die door de rechtbank is aangewezen, zet namelijk vraagtekens bij het stikstofonderzoek.

“Waar het om draait is de vraag: is er sprake van toename van uitstoot, ja of nee? Dat betekent dat je oude met nieuwe situatie moet vergelijken. En wat ze gedaan hebben is de oude situatie schandalig overdrijven waardoor het lijkt alsof de nieuwe situatie een afname van stikstof oplevert.”

Zowel de provincie als Circuit Zandvoort willen niet reageren op de kritiek, maar de toekomst van het evenement is wel onzeker. De rechtbank kan namelijk aan de hand van dit nieuwe rapport de vergunning intrekken en dan gaat het Formule 1-feest niet meer door.

Eén voordeel: de uitspraak komt niet voor de zomer van 2022, dus de volgende editie staat nog niet onder druk. Maar zoals we vaker hebben gezien met de Groene Lobby weten ze aardig wat roet in eten te gooien.