Brussel gaat zijn boekje weer te buiten, gaat helemaal niet over onderwijs: ‘Kinderen moeten klimaatles krijgen’

Het EU-bestuur vindt dat leerlingen van alle leeftijden toegang moeten krijgen tot lessen over klimaatverandering, biodiversiteit en duurzaamheid. Het probleem is alleen dat Brussel helemaal niets te zeggen heeft over onderwijs. Ze opperen het voorstel in de hoop dat Onderwijsministers van EU-lidstaten het idee zelf gaan overnemen.

“Alle leerlingen hebben van jongs af aan kansen nodig om duurzaamheid te begrijpen én actie te ondernemen om onze planeet en onze toekomst te beschermen”, stelt de Bulgaarse eurocommissaris Mariya Gabriel (Jeugd) volgens De Telegraaf. Een regelrechte oproep tot propaganda, meer is er niet van!

Het laatste wat we nodig hebben in de Europese Unie is nóg meer van die drammerige klimaatactivisten die niets anders kunnen dan de overheid op te roepen om meer tegen klimaatverandering te doen. En als het EU-bestuur merkt dat het vrijblijvend opperen van dit soort voorstellen werkt, wat weerhoudt ze er dan van om nog meer onderwerpen aan te snijden?

Het is niet moeilijk voor te stellen dat ze over een paar maanden ook met een voorstel komen om meer Woke-onzin in de hersens van kinderen te pompen, zogenaamd onder het mom van inclusiviteit en diversiteitsleer. Of misschien opperen ze wel een cursus ‘kritisch denken’ en gaan ze kinderen trainen om ‘nepnieuws’ en desinformatie van de (lees: hun) waarheid te kunnen onderscheiden.

Het EU-bestuur laat met deze streek zien dat ze maar wat graag nog meer invloed willen hebben. Misschien zeggen de ministers van EU-lidstaten dit keer gewoon ‘nee’, maar er is niets wat het EU-bestuur ervan weerhoudt om continue van dit soort voorstellen te blijven opperen. En voor je het weet hoeft Brussel niet eens meer echt formeel ingekaderde beleidsterreinen te hebben. Als de ministers maar genoeg pro-EU zijn dan geven ze Brussel vanzelf die macht wel. Én ze hoeven het dan niet eens allemaal met elkaar eens te zijn. Ze kunnen gewoon op eigen initiatief alvast zo’n voorstel overnemen. Echt een gevaarlijke ontwikkeling dat Brussel meent onderwijs te kunnen beïnvloeden.