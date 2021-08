Woke Brussel past naam ‘Patrimoniumdagen’ aan ‘want seksistisch’, heet nu ‘Heritage Days’

Niet alleen in Nederland zijn de woke-gekkies compleet losgeslagen, in België kunnen ze er ook wat van. De jaarlijkse Open Monumentendagen in Woke Brussel gaan voortaan ‘Heritage Days’ heten, omdat de Franse naam voor het evenement seksistisch zou zijn.

Iedere vorm van Westerse cultuur, hoe groot of klein ook, komt op een gegeven moment op het hakblok van de woke-cult terecht. Bij ons heerst een strijd om Zwarte Piet, in woke Brussel gaat het dit keer om de ‘Journées du Patrimoine’.

De manier waarop deze strijd door dergelijke woke types gevoerd wordt is ook exact hetzelfde als bij ons. Iedere vorm van cultuur die ook maar op de één of andere manier kan worden uitgelegd als ‘niet inclusief’, moet eraan geloven.

Omdat patrimonium letterlijk ‘erfgoed van de vader’ betekent, is er vast wel ergens een meid die daarom moet huilen. En zoals woke Nederland op het idee kwam van de regenboog- en wafelpieten, doen ze in België een soortgelijk iets, meldt De Telegraaf. Daar hebben ze de naam van het evenement uit voorzorg veranderd naar iets ‘hips’ en ‘onschuldigs’, zodat het niemand tegen de borst kan stoten: de Heritage Days. Want niets mag nog worden uitgelegd als iets authentieks van de eigen cultuur, dus kiezen ze voor een Engelse naam.

Het is werkelijk te sneu voor woorden dat er overal wel een bestuurder of een ambtenaar zit die meent iets te moeten veranderen, omdat het mogelijk iemand zou kúnnen kwetsen. Zijn die mensen ooit iemand met zo’n teer zieltje tegengekomen dat ze menen in actie te moeten komen?

En ze presteren het ook altijd om hun woke-waanzin direct door te voeren, zonder eerst eens te kijken of hier daadwerkelijk draagvlak voor is. Een vlotte enquête had dit zo kunnen peilen, maar dan krijgen ze waarschijnlijk met de realiteit te maken, en die staat ze niet aan.