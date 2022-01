Brussel schiet zichzelf in de voet met rapportageplicht om loonkloof te dichten: ‘Nu zien we cijfers nog niet’

Nieuwe Europese wetgeving zou er volgens Brussel toe moeten leiden dat de vermeende loonkloof tussen man en vrouw beter in beeld komt. De wet is alleen zo beperkt dat het alleen bedrijven met meer dan 250 werknemers eraan moeten voldoen. En dat is tegen het zere been van vakbondskoepel Etuc, die meent dat de wet juist enorm kan helpen bij het dichten van de loonkloof.

Etuc-topvrouw Esther Lynch durft zonder blikken of blozen te beweren dat er een loonkloof is van 14 procent tussen mannen en vrouwen. Zoals altijd wordt bij dit soort gezwets geen rekening gehouden met de beroeps- en levenskeuzes van de werkende mannen en vrouwen in kwestie. Er wordt gewoon even gedaan alsof mannen keihard worden voorgetrokken en vrouwen actief worden benadeeld met lager loon, puur omdat ze vrouw zijn.

Lynch, die zo’n 45 miljoen werknemers in 39 Europese landen vertegenwoordigt, wil nu dat het Europese Parlement de Commissie corrigeert en ervoor gaat zorgen dat de wet ook voor kleinere bedrijven gaat gelden. Brussel lijkt niet zo happig om die loonkloof écht goed in beeld te willen krijgen. De hele reden dat de Commissie ervoor koos om de ondergrens bij 250 werknemers te plaatsen, is vanwege de administratieve last die deze wet met zich meebrengt.

Maar zelfs al zou de Commissie die drempel verlagen, dan nog is het maar de vraag of dit uiteindelijk het gewenste effect oplevert. Het grootste deel van die loonkloof, voor zover die er überhaupt al is, komt door het feit dat mannen over het algemeen beter onderhandelen dan vrouwen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Vrouwen in dezelfde functie als mannen, met hetzelfde aantal ervaringsjaren en een gelijk aantal arbeidsuren, kunnen dan hooguit wijzen op wat de norm is. Als de werkgever slim is dan onderhandelt hij ook stevig en gaat het uiteindelijk alsnog om wat de vrouwelijke werknemer zélf acceptabel vindt. Eigenlijk dus precies zoals het nu ook is, maar dan zonder extra administratieve kosten voor de werkgever door die Europese wetgeving.