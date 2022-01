Column Paul Cliteur: Het opheffen van de beveiliging van Geert Wilders

Een van de terugkerende thema’s rond Salman Rushdie of, in Nederland, Geert Wilders is hun publieke beveiliging. Rushdie en Wilders moeten tegen jihadistische moordenaars worden beschermd vanwege de dingen die zij hebben gezegd over de islam. Jihadisten verbinden aan kritiek op, of satire over, de islam de conclusie dat deze critici moeten worden doodgemaakt. Immers wie God beledigt, verdient de doodstraf. Wordt die doodstraf niet opgelegd door de staat, dan dient de gelovige “zijn verantwoordelijkheid te nemen”.

Khomeini spoorde daartoe aan met Rushdie in 1989 en met enige regelmaat worden ook in Nederland mensen met de missie van een moordopdracht opgepakt die het op Geert Wilders hebben gemunt.

Bovenstaande nuchtere weergave van de feiten vinden sommige mensen onverdraaglijk. Zij willen niet inzoomen op de moordopdracht, maar op wat is gezegd door het beoogd slachtoffer. Was dat wel nodig? Zo’n satirische roman schrijven over de vroege geschiedenis van de islam? Je weet toch dat jihadisten dat niet leuk vinden? Roep je de moeilijkheden niet over jezelf af? Je gaat een tijger toch ook niet op zijn staart staan?

Rond Rushdie zijn die geluiden nu wellicht een beetje verstomd, maar rond Wilders hoor je dat nog steeds. Wout Willemsen schrijft in DDS over D66’er Hans J.C. van Veen die op Twitter naar aanleiding van een uitspraak van Wilders had laten weten: “Laten we een actie ontketenen dat de beveiliging van deze On-Nederlandse man per direct wordt opgeheven!”

Direct opheffen van de beveiliging. Met als gevolg dat Wilders door de volgende Junaid I. inderdaad kan worden vermoord. Van Veen heeft overigens indrukwekkende voorgangers. Ook H.J.A. Hofland (1927-2016) opperde in 2008 in een programma van Pauw & Witteman dat de meest voor de hand liggende manier om Wilders het zwijgen op te leggen zou zijn het laten stoppen van zijn beveiliging. Immers Wilders bracht “levens in gevaar”. Hij zou ook dingen doen die in strijd zijn met “Nederlandse belangen”. “Begin zijn persoonlijke beveiliging op te heffen”, adviseerde Hofland.

Maar voor sommigen was zelfs dat niet genoeg. Voormalig politiechef Joop Van Riessen (geb. 1943) speculeerde in 2007 over het laten “mollen” van Wilders. Hij zou niet “passen” in een nieuwe samenleving die we met elkaar aan het maken zijn.

Waarschijnlijk kijkt ook Hofland vanuit de journalistenhemel niet goedkeurend terug op zijn eigen adviezen uit 2008. Misschien is ook Joop van Riessen wel gederadicaliseerd. Laten we hopen dat ook Van Veen tot bezinning komt.