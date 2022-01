Commerciële teststraten dicht uit protest tegen wanbeleid GGD: ‘Ze verwijzen mensen te laat door!’

Wanneer iemand niet bij een teststraat van de GGD terechtkan, omdat het te druk is, dan moet diegene binnen 12 uur worden doorverwezen naar een commerciële teststraat. Alleen gebeurt dat niet of véél te laat. Commerciële teststraten houden om die reden de deuren dicht en gaan in protest, want hierdoor staat hun personeel gewoon niets te doen. Volgens een woordvoerder van GGD GHOR Nederland zijn er, hoe kan het ook anders, “ict-problemen”.

Commerciële teststraten hielden hun deuren open, in de verwachting dat de GGD’s (die op volle testcapaciteit draaien) mensen met klachten naar hun doorverwijzen. Dan is het op zich best fijn als de GGD dat ook daadwerkelijk (en op tijd) doet! Maar nee, de GGD’s hebben kennelijk de handen vol en laten de commerciële teststraten gewoon stikken.

De ene eigenaar van een commerciële teststraat klaagt volgens de NOS over de trage doorverwijzing en een andere wijst op het feit dat hij nu zo’n dertig medewerkers paraat heeft staan die eigenlijk niets doen. Dit bewijst maar weer dat de overheid een volstrekt onbetrouwbare partner is. Logisch dat teststraten nu in protest gaan! Dat komt deels door de gecentraliseerde manier waarop de teststraten zijn ingericht, maar heeft ook te maken met administratieve logheid van de overheid.

Dit is natuurlijk bijzonder vervelend voor de teststraten, maar ook voor de mensen die zich even snel willen laten testen. “Mensen die een afspraak willen maken moeten soms dagen wachten voordat ze ergens terecht kunnen, of ze krijgen te horen dat er überhaupt geen plek is in hun regio”, aldus de NOS.

En laten we nou niet doen alsof de overheid de technische problemen snel gaat verhelpen. Het is überhaupt nog maar de vraag of het daadwerkelijk aan “ict-problemen” ligt of dat er gewoon te weinig medewerkers zijn die mensen doorverwijzen. Het zou ook niemand verbazen als de medewerkers simpelweg de instructies niet hebben gekregen om deze mensen door te verwijzen. Het scheelt de overheid in ieder geval een hoop geld, want commerciële teststraten krijgen 13 euro per afgenomen test.