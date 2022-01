Commerciële teststraten houden deuren gesloten: ‘Voor 80 euro per dag kan ik een locatie niet openhouden’

Commerciële teststraten lijken haast in de maling te worden genomen door de GGD, die hen heeft verzocht om bij te springen wegens drukte. Huurcontracten werden afgesloten, personeel werd ingehuurd en alles werd geïnstalleerd. Maar door “ict-problemen” bij de GGD worden klanten niet doorgestuurd. Sommige commerciële teststraten krijgen maar acht mensen per dag doorverwezen, wat zich vertaalt in een luttele vergoeding van slechts 80 euro…

De GGD heeft de boel niet op orde en draait zelf op maximale testcapaciteit. Hartstikke slim dus om snel commerciële teststraten te regelen om de drukte op te kunnen vangen. Maar dan moet je de mensen die niet bij jou terechtkunnen wel doorsturen! En dát gebeurt dus niet. Commerciële teststraten houden de deuren dan ook gesloten, want die gaan het hele georganiseerde apparaat niet in werking stellen voor een paar tientjes per dag. Dat soort geldverspilling kan alleen een overheidsinstantie overleven.

Het is echt ongelofelijk wat voor een onkunde er heerst bij het testen door de overheid. Er wordt volgens De Telegraaf door de GGD wel gezegd dat het om “organisatorische” of “ict-problemen” gaat, maar iedereen met een beetje verstand weet dat dit onzin is. Juist omdat ze het zo vaag houden. Want laten we eerlijk zijn, wat is er nou zo moeilijk aan klanten doorverwijzen? Een GGD-medewerker kan prima een afspraak inplannen bij een commerciële teststraat. Desnoods vertelt zo’n medewerker dat de klant zelf maar even moet bellen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De GGD lijkt drukker met het volgen van de bureaucratische procedure dan met het doel: zoveel mogelijk testcapaciteit regelen. Het gaat er toch uiteindelijk om dat er zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk een test kunnen afnemen? Wie kan het dan wat schelen of het ict-systeem die afspraken wel allemaal correct registreert? Hier valt echt geen touw aan vast te knopen. Het klinkt eerder als onwil vanuit de overheid om commerciële teststraten te gebruiken, vanwege de kosten die daar aan verbonden zijn.