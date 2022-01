Filmpje! Freek Jansen (FVD) zet VVD-poppetje schaakmat: ‘Digital ID staat in jullie VERKIEZINGSPROGRAMMA!’

In de Tweede Kamer pakte FVD’er Freek Jansen VVD-poppetje Judith Tielen hard aan. Want mevrouw beweerde dat haar partij echt geen voorstander is van een Digital ID, welke een opstapje is tot een Europese versie van Chinas sociaalkredietsysteem. Alleen was dat een enorme leugen. Hoe Jansen dat weet? Het staat in het verkiezingsprogramma van de VVD dat ze dat wél willen.

Toen Tielen haar leugenachtige verhaal voor de bühne ophing besloot Jansen haar te confronteren. “De Europese Commissie heeft iets interessants laten weten aan het onderzoeksplatform Follow The Money,” aldus de FVD’er. “Namelijk: het ontwerp van de Europese corona-app was slechts een eerste versie, wat zich kan ontwikkelen tot een volmaakte digital wallet.” Zo’n digital wallet kan ook een Digital ID genoemd worden – die twee termen betekenen feitelijk hetzelfde. “Verder zeiden ze: de komende maanden werken de lidstaten hier verder aan.”



Dus wilde Jansen weten: “Is de VVD voorstander van het omvormen van zo’n corona-app tot een Digital ID?”

Leugens, leugens, meer leugens

En dat is waar de leugens begonnen. “Pfoe!” zei mevrouw de nepliberaal. “Dat is een grote vraag waarbij ik ook niet helemaal de implicaties zie van wat nou eigenlijk een Digital ID is. Het voelt niet plezierig, dus ik denk het niet.” Even tussendoor: zie hoe deze vrouw over de politiek denkt. “Het voelt niet prettig” of het “voelt wel prettig. Dat is blijkbaar een argument voor haar. In plaats van rationeel over zaken na te denken. Het is typerend voor de nieuwe lichting VVD’ers.

Hoe dan ook, mevrouw loog verder. “Waar de Coronatoegangsbewijzen voor zijn is om te zorgen dat binnen plekken waar veel mensen bij elkaar zijn, om te zorgen dat de besmettelijkheid van het virus daar lager is en de mensen binnenzitten die minder snel ziek worden. Dat zijn de twee effecten.” Natuurlijk is de impact daarvan minimaal op de verspreiding van het virus, maar dat boeit de VVD niet. Ze blijven volhouden aan deze argumentatie.

“Ik denk dat de vraag van meneer Jansen, dat het antwoord daarop gewoon nee is.”

Oepsie!

Leuk. Alleen klopt dat van geen kant. Jansen ging de discussie dan ook meteen aan. “Dat is opmerkelijk,” reageerde hij, “want in het verkiezingsprogramma van de VVD kunnen we lezen dat de VVD voorstander is van: ‘Eén online identiteit voor iedere Nederlander om zich online te kunnen identificeren.’ Staat ook in het regeringsakkoord. Hoe kan het dan dat de VVD hiervoor pleit in het eigen verkiezingsprogramma, dat het is opgenomen in het regeerakkoord, en dat u nu zegt dat u er geen voorstander van bent?”

De paniekerige reactie van Tielen op deze woorden was hilarisch om te zien. Ze was betrapt. En ze wist het. Daarom begon ze opeens heel schril te schreeuwen dat dit toch echt iets anders is (leugen!). Want meneer Jansen “legt de link tussen het Coronatoegangsbewijs en de Digital ID, en dat zijn twee verschillende dingen.”

Dit is echt een bizar filmpje. VVD is voortrekker van Europees ID in de EU en de woordvoerder in Kamer weet niet wat het is, schrikt wel van het idee en is dan tegen zichzelf. https://t.co/A0yHUef7P4 — Arno Wellens (@ArnoWellens) January 26, 2022

Maar dat is niet wat Jansen vroeg. Jansen vroeg haar of de VVD voorstander is van een Digital ID (of Digital Wallet). Zij ontkende dat, en dat was een leugen. De VVD wil die dictatoriale plannen wel degelijk invoeren. Vervolgens doet ze net alsof ze het alleen maar had om het ombuigen van de coronapas in zo’n Digital ID, maar dat is niet waar…

Valse voorwendselen

En ja, de conclusie van Jansen was terecht. Want, zei hij, hij kan alleen maar concluderen dat er al twee jaar lang gewerkt wordt aan de invoering van een Digital ID, dat dit “onder valse voorwendselen” gebeurt, en dat “de VVD hier volledig aan meewerkt.”

Het moge duidelijk zijn: alle kartelpartijen, de VVD inclusief, zetten in op de creatie van een Digital ID, welke moet uitmonden in een Westerse versie van het Chinese sociaalkredietsysteem. Ze kunnen er omheen lullen wat ze willen, maar dát is het grote spel dat hier gespeeld wordt.