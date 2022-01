Glastuinbouw geconfronteerd met hoge gasprijzen: ‘Lichten uit, dus minder voedselproductie’

Diverse telers binnen de glastuinbouw kunnen de hoge gasprijzen niet meer betalen, waardoor ze genoodzaakt zijn hun productiecapaciteit te verminderen. Lichten in hun kassen zijn daarom geheel of gedeeltelijk uit. Nu lijkt het erop dat het alleen langer duurt voordat bepaalde gewassen groeien, maar als het probleem aanhoudt dan gaat de voedselproductie snel omlaag.

Glastuinbouwers zijn verantwoordelijk voor 9 procent van het totale gasverbruik. De energiekosten die zij maken vormen zo’n 30 procent van de totale kosten om hun producten te verbouwen. Een hoge gasprijs hakt er dus al snel behoorlijk in. En dan te bedenken dat meer dan de helft van de glastuinders te maken had met hogere kosten en bijna 40 procent liquiditeitsproblemen vreesde, blijkt uit een enquête van Glastuinbouw Nederland.

Nu heeft niet iedereen binnen de glastuinbouw direct last van hoge gasprijzen. Er zijn ook glastuinders die jaren geleden over zijn gestapt op aardwarmte. Die ondernemers hebben nu nergens last van. Glastuinders die ook op aardwarmte over willen stappen, hebben minder geluk. Aardwarmtesystemen worden aangelegd met behulp van subsidies. Hoe hoger de gasprijs, hoe lager de subsidie. Want, zo redeneert onze overheid, ‘een teler haalt meer waarde uit de aanleg van zo’n systeem als de gasprijs hoger is’. Zo draai je ondernemingen dus de nek om!

Een verminderde voedselproductie is overigens niet meteen een ramp. Het betekent alleen dat, als de gasprijzen zo hoog blijven, er minder geëxporteerd zal worden. En natuurlijk moet die financiële klap opgevangen worden, dus stijgen de prijzen voor binnenlandse voedselproducten.

Het is wel weer een typisch voorbeeld van hoe onze overheid de markt gigantisch in de weg zit. Ondernemingen worden geconfronteerd met een crisis en willen op eigen initiatief innoveren. Kán wel, maar dan wil de overheid daar zelf eerst zoveel mogelijk van profiteren, met als risico dat de onderneming eerder op de klippen loopt. Hopelijk komt er snel een oplossing, want dit probleem hoeft echt niet verergerd te worden door achterlijke bureaucratie van de overheid.