Groningers woest over belachelijke wijze waarop opknapsubsidie is geregeld: ‘23.000 huishoudens in de kou laten staan’

Gisteren heeft iedereen kunnen zien hoe Groningers door het kabinet zijn vernederd en nog net niet hebben moeten bedelen om de 10.000 euro opknapsubsidie voor hun huis te kunnen krijgen. Er zat 220 miljoen euro in de pot en die was binnen een dag leeg, terwijl nog tienduizenden mensen óók recht hebben op die opknapsubsidie. Door het ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’-principe hebben honderden mensen urenlang voor gemeentehuizen moeten staan.

Gisteren konden bijna 50.000 mensen zich intekenen voor de subsidie, terwijl er maar geld was voor ongeveer de helft van dat aantal mensen. Huizenbezitters die getroffen zijn door de aardbevingsschade, als gevolg van de gaswinning, moesten uren buiten in de kou wachten.

Online intekenen ging bij veel mensen ook mis, omdat het systeem het grote aantal gelijktijdige aanvragen niet aankon. Mensen die eerst een hoge positie op de lijst hadden, stonden ineens weer op plek 30.000. En toen het geld al lang vergeven was, waren er in sommige gemeenten honderden mensen die nog steeds in de rij stonden, meldt de NOS.

Het is één grote bureaucratische puinhoop geworden, die makkelijk voorkomen had kunnen worden. Het aantal mensen dat recht had op de opknapsubsidie was voordat de pot geld geregeld was allang bekend. In plaats van de circa 50.000 mensen direct 10.000 euro over te maken, koos het kabinet voor deze wanvertoning.

“220 miljoen subsidie geven en toch iedereen kwaad krijgen, Den Haag flikt het”, zo vat het Groningse stadsblog Sikkom de situatie samen.

De Groningse commissaris van de Koning René Paas eist van de rijksoverheid dat er alsnog subsidie zal worden verstrekt aan de resterende 23.000(!!!) huishoudens die buiten de boot zijn gevallen.

En het ergste van alles is nog dat de gaskraan gewoon weer is opengezet, waardoor die 10.000 euro opknapsubsidie voor de Groningers waarschijnlijk helemaal niets uit gaat halen op de lange termijn.