Horeca door overheidsbeleid genoodzaakt om prijzen te verhogen: ‘Prijsstijgingen tot 20 procent sluiten we niet uit’

De horeca waarschuwt hun klanten voor prijsstijgingen die wat de ondernemers betreft doorgevoerd móéten worden. Torenhoge energierekeningen, schrijnende personeelstekorten en de nasleep van de coronamaatregelen brengt de horecasector in moeilijkheden. “Prijsstijgingen tot 20 procent sluiten we niet uit. Een biertje is nu al gemiddeld 3 euro”, zegt horecaondernemer Patrick van Zuiden.

Vanwege de coronamaatregelen zijn veel horeca-medewerkers ander werk gaan zoeken, meldt RTL Nieuws. De cafés zaten toch dicht of mochten niet op volle capaciteit draaien, waardoor werknemers naar andere baantjes zijn gaan kijken. Zij hebben inmiddels ander werk gevonden, waardoor de horeca in de knel is komen te zitten.

Tel daar de hoge energieprijzen (die zich ook vertaalt in hogere productiekosten) bij op en je hebt een financieel rampscenario. We hoeven dus met zijn allen niet raar op te kijken als we flinke prijzen zien staan op de menukaart.

En dat maakt het voor de horeca nog eens extra moeilijk, want nu moeten zij hun klanten terug zien te winnen terwijl de prijsstijgingen het horecabezoek veel minder aantrekkelijk maakt. De cafés en restaurants die op tijd van hun personeel af konden komen en op tijd weer voldoende personeel hebben gevonden, hebben nu een streepje voor op de concurrentie.

Eigenlijk beginnen we nu te zien wat de coronamaatregelen en het algehele wanbeleid van de overheid hebben veroorzaakt. Een deel van de horeca ging tijdens de coronacrisis al failliet en wat het tot dusver heeft overleefd, moet nu alsnog véél harder knokken om overeind te blijven.

We zullen dus waarschijnlijk mee gaan maken dat er nog veel meer horecazaken compleet op de klippen lopen. Zaken die onder normale omstandigheden prima hadden kunnen overleven, maar nu praktisch gedoemd zijn. En wat natuurlijk ook niet helpt is het feit dat zij nog steeds gebonden zijn aan het checken van die QR-code, waardoor een aanzienlijk deel van de klanten wel eens weg zou kunnen blijven, als ze al niet afgeschrikt worden door de prijzen.