Ineens blijkt er toch geld beschikbaar! Kabinet trekt 250 miljoen euro extra subsidie uit voor Groningen

Het kabinet kreeg het voor elkaar om 220 miljoen euro opknapsubsidie weg te geven, en toch iedereen boos te krijgen. Maar liefst 25.000 huishoudens dreigden achter het net te vissen door de manier waarop de aanvraag was geregeld. Staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief schrijft aan de Tweede Kamer dat er nog eens 250 miljoen euro subsidie beschikbaar komt voor die mensen in Groningen.

Het was werkelijk een walgelijke gang van zaken met de subsidie voor het opknappen van woningen in Groningen. Veel oude mensen die urenlang in de rij voor hun gemeentehuis moesten staan om zich in te tekenen voor een subsidie van 10.000 euro om hun huis op te kunnen knappen. Van begin af aan was duidelijk dat er te weinig geld was om iedereen deel te laten nemen aan die regeling, waardoor zo’n beetje de helft van de aanvragers achter het net visten. En natuurlijk ging ook de online-aanvraag faliekant mis, want de servers konden de duizenden aanvragen tegelijkertijd niet aan.

De subsidiepot was binnen een dag leeg en het kabinet zei dat er geen extra geld beschikbaar zou komen. ‘Pech gehad!’ was de boodschap. Maar vanuit Groningen en de rest van het land klonk ontzettende weerzin en afschuw tegen deze gang van zaken. En zoals we weten geilt het kabinet keihard op draagvlak en imago. En zie daar, ineens is er wél geld beschikbaar! 250 miljoen euro extra, zo geregeld.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Hartstikke fijn voor de mensen uit Groningen die achter het net visten en voor niets in de kou hebben gestaan voor die subsidie. En netjes van staatssecretaris Vijlbrief dat hij het zo snel heeft weten te regelen. Uit het bericht van de Rijksoverheid blijkt dat hij absoluut wil voorkomen dat het wéér zo’n fiasco wordt. Het kabinet maakte een grote fout, maar lijkt het dit keer dus wél echt snel recht te gaan zetten. Nu alleen nog zorgen dat de gaskraan weer dicht wordt gedraaid, want anders blijven de Groningers hun huizen maar opknappen.