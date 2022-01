Kabinet gaat in gesprek met omroepen na misstanden bij The Voice: ‘Werkklimaat moet veranderen’

Na de openbaring van YouTube-programma BOOS over de misstanden bij The Voice of Holland komt het kabinet in actie. Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) gaat contact opnemen met omroepen en de empathieloze mediamagneet John de Mol. “Mannen moeten hier echt hun verantwoordelijkheid nemen”, aldus de staatssecretaris.

Het probleem van mannen die hun macht misbruiken om (jonge) meiden het bed in te krijgen heeft aardig wat teweeggebracht bij leden van het kabinet. Staatssecretaris Uslu gaat in gesprek met omroepen en John de Mol. Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid wijst op een wet die seks zonder wederzijdse instemming strafbaar maakt. Ook seksuele intimidatie valt daaronder. Minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) wil dat de discussie breder wordt gevoerd. En minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil kijken naar het verplicht instellen van een vertrouwenspersoon bij organisaties, meldt de NOS.

Het klinkt allemaal mooi wat het kabinet naar aanleiding van The Voice nu wil en het zal waarschijnlijk ook wel kunnen helpen om sommige gevallen op tijd of sneller aan het licht te kunnen brengen. Toch moeten we met z’n allen ook niet naïef zijn. Een paar gedragsregels, een vertrouwenspersoon en cursussen voor mannen die ze leert hoe ze normaal moeten doen, helpen maar tot op zekere hoogte.

Figuren als Marco Borsato, Jeroen Rietbergen en Ali B. weten heus wel dat wat ze hebben gedaan ronduit verkeerd is. Alle maatregelen die erop gericht zijn om ze dat aan het verstand te brengen, is waarschijnlijk verspilde moeite. Het beleid zou er juist op moeten zijn gericht om de drempel voor slachtoffers om aan de bel te trekken zo laag mogelijk te maken. Een vertrouwenspersoon helpt dan zeker, maar dan moet diegene ook wel macht en middelen hebben om het slechte gedrag aan te kunnen pakken.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Toekomstige potentiële slachtoffers zouden er wat dat betreft goed aan doen om bedachtzaam te zijn, want reken maar dat er nog meer figuren zoals dit vrij rondlopen. Je kunt er namelijk donder op zeggen dat seksuele roofdieren vanaf nu nóg geraffineerder te werk zullen gaan. Contact zal minder via Whatsapp gaan en meer op onbewaakte momenten. Met digitaal contact is er namelijk nog enigszins bewijs.