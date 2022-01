Kamerlid Pieter Omtzigt fileert effectiviteit en noodzaak coronatoegangsbewijzen met slechts vijf vragen

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt probeert aan de hand van slechts vijf vragen de effectiviteit van de coronatoegangsbewijzen in al zijn vormen (1G, 2G en 3G) te toetsen. Maar met alle kennis die er nu al over de omikronvariant en het ‘xG-beleid’ beschikbaar is, zijn de antwoorden makkelijk te raden: het werkt niet!

Vandaag konden we vragen stellen over het coronatoegangsbewijs (2G/3G/1G) en de modellen.

Ik moest me inhouden om niet diep in de modellen te duiken en heb slechts een paar feitelijke vragen gesteld, die wel essentieel zijn voor de beleidskeuzes: pic.twitter.com/Kp1CvWkUYb — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) January 21, 2022

Er is geen land te noemen waar het coronatoegangsbewijs ervoor heeft gezorgd dat de besmettingscijfers als gevolg van de omikronvariant beheersbaar is gebleven. Overal stijgen de cijfers enorm. De regering kan ook haast geen andere conclusie trekken dan dat de coronamaatregelen, met name het coronatoegangsbewijs, nauwelijks effect hebben gehad.

Vraag 3 is ook een belangrijke, want nog altijd tast men in het duister over hoe gevaarlijk de omikronvariant nou precies is. Uit de cijfers blijkt dat het reuze meevalt, maar het RIVM, het kabinet en het OMT verbinden hier nog steeds geen echte conclusies aan.

Vraag 4 is een hele mooie. We kunnen wel raden dat de Nederlandse regering nooit genoeg testcapaciteit gaat hebben om 1G-beleid (altijd overal testen) in te voeren. Dat is onbegonnen werk.

Vraag 5 toont eveneens de onzin aan voor de invoering van een ‘xG-beleid’. Het heeft er in andere landen nauwelijks voor gezorgd dat mensen zich alsnog laten vaccineren of boosteren. En waarom zouden ze ook? De vaccins helpen maar heel even en voornamelijk bij mensen die in de risicogroepen vallen. Voor de rest is het niets meer dan ongevaccineerden pesten, waar de Franse president Macron zo voorstander van is.

Pieter Omtzigt geeft met deze vragen over coronatoegangsbewijzen waarschijnlijk het laatste zetje om 2G-beleid en de andere varianten voorgoed van tafel te krijgen. Of het kabinet moet ineens rekening gaan houden met een mogelijke toekomstige gevaarlijke variant. Maar als dat het argument is dan is voor iedereen direct duidelijk dat het ze niet (meer) om coronabeleid te doen is en dan is er wat anders aan de hand. Maar goed, zo’n beetje alle sceptici van 2G-beleid dachten dat toch al.