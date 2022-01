Kersverse coronaminister Ernst Kuipers ook sceptisch over snel einde lockdown: ‘Veel onzekerheid’

De nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) kreeg direct na de eerste ministerraad de vraag of de kans bestaat dat de lockdown snel kan worden opgeheven. Kuipers zegt ‘weinig ruimte’ te zien voor snelle versoepelingen, maar ook te willen kijken naar wat wél mogelijk is.

Ergens is het een beetje lullig om Kuipers direct na zijn beëdiging te vragen of de lockdown er over een paar dagen af kan. De man heeft natuurlijk veel kennis en ervaring vanuit zijn vorige positie, dus hij weet echt wel wat de situatie in de ziekenhuizen is. Ook stijgen de besmettingen ontzettend hard en is nog onduidelijk hoe zich dat vertaalt in ziekenhuisopnames. Dus dat hij niet meteen overgaat tot het schrappen van alle coronamaatregelen is niet zo gek.

Nu is het eigenlijk alleen afwachten wat de input van Kuipers zélf gaat zijn. De man heeft even tijd nodig om de puinhoop van De Jonge op orde te brengen en de capaciteit van de ziekenhuizen te vergroten. Dat biedt meer ademruimte, waardoor er snel meer zou kunnen worden versoepeld, maar is natuurlijk niet de hele oplossing.

Toch staat hem een grote klus te wachten en schept hij ook hoge verwachtingen, omdat hij niet alleen op coronacijfers wil gaan sturen. Dat kan alleen maar betekenen dat er (lichte) versoepelingen aan zitten te komen en met een beetje geluk ook een gestroomlijnder beleid. Niet meer voor alles uitzonderingen en uitzonderingen op uitzonderingen, maar logisch eenduidig beleid. Dat zou, hoe kapot irritant die lockdown ook is, al een hele hoop schelen op dit moment.

En wat helemaal mooi zou zijn is dat hij het doorgedraaide OMT eens wat meer gaat beteugelen. Die lui slingeren om de haverklap weer een nieuwe coronamaatregel de wereld in waar iedereen door op zijn achterste benen gaat staan.

Het zou perfect zijn als Ernst Kuipers een duidelijk ander beleid gaat voeren, in plaats van bij het minste of geringste direct weer een lockdown. Dan is het ook helemaal niet zo erg dat daar even de tijd voor genomen wordt. En hij zal ook wel moeten, want anders wordt het wantrouwen richting de overheid nog véél groter.