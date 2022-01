Klimaatdrammer Rob Jetten wilde alleen klimaatminister worden: ‘Tegen een ander ministerschap had ik nee gezegd’

Vanaf aanstaande maandag is D66’er Rob Jetten de nieuwe minister voor Klimaat en Energie. De zelfverklaarde klimaatdrammer had niet verwacht dat hem een ministerschap zou worden aangeboden, maar een andere portefeuille dan klimaat had hij hoe dan ook afgewezen. Dat maakte hij zojuist duidelijk nadat hij op bezoek was geweest bij formateur Mark Rutte.

Vandaag was kandidaat-bewindspersoon Rob Jetten op bezoek bij Mark Rutte. Door D66 wordt hij voorgedragen als beoogd minister voor Klimaat en Energie. Tijdens de formatie droeg hij nog geregeld de fameuze trui met de titel ‘klimaatdrammer’, maar vandaag had hij deze trui toch maar thuis gelaten.

Aan de NOS liet hij weten dat hij niet had gerekend op een ministerschap en dat hij nogal overdonderd was toen partijleider Sigrid Kaag hem had gevraagd voor deze portefeuille: “Partijleider Kaag heeft mij op het laatste moment gevraagd om minister te worden en daar heb ik toen wel een nachtje over moeten slapen. Maar ik zeg er volmondig ‘ja’ tegen. En ik vind het een grote eer dat ik juist op dit thema aan de slag mag.”

Hij gaf wel aan iedere andere portefeuille hoogstwaarschijnlijk te hebben afgewezen. Want hij wil zich met “150 procent inzetten voor het klimaat”. In andere woorden: Nederland kan zich op maken voor drie jaar lang klimaatgedram van Rob Jetten.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En als we kijken naar wat D66 op lokaal niveau gedaan heeft voor het klimaat dan kunnen we rekenen op nog meer biomassacentrales. De energieprijzen zijn de laatste maanden door het dak geschoten in Nederland, maar als het aan de links-liberalen ligt gaan we nog meer korten op gascentrales in Nederland. Wat een dure grap gaat worden voor de Nederlandse huishoudens.