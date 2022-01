Minister Kuipers wijst alle noodkreten van de hand: ‘Voor dinsdag geen nieuw besluit over versoepelingen’

De druk op het kabinet en minister Kuipers om versoepelingen door te voeren neemt alleen maar toe. Toch gaat het kabinet pas dinsdag een besluit nemen over eventuele aanpassingen of versoepelingen van de coronamaatregelen. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid heeft dat nog eens benadrukt na het kabinetsoverleg.

Volgens Kuipers is op dit moment maar liefst 1 op de 75 Nederlanders besmet met het coronavirus. Vandaag werden er ruim 57.000 nieuwe besmettingen gemeld. Maar de ziekenhuisopnames zijn nog altijd redelijk laag én dalende.

Eerder vandaag deed burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubèrt Bruls al een oproep om de horeca- en cultuursector zo snel mogelijk te heropenen. Volgens hem is het coronabeleid niet meer uit te leggen, maar het kabinet denkt daar dus toch héél anders over.

Kuipers lijkt de ernst van de zaak toch niet helemaal in te zien (via de NOS) en wil niet overgaan tot ‘vroegtijdige’ versoepelingen. Wat hem betreft gaat het kabinet de tijd nemen “om alle cijfers en effecten goed te bekijken”. Nou, de cijfers worden niet minder en de effecten zijn overduidelijk: het valt allemaal reuze mee!

Laten we nou niet doen alsof het heropenen van de horeca- en cultuursector er ineens voor gaat zorgen dat de ziekenhuizen het niet meer aankunnen. Bijna iedereen die een booster wil heeft er een kunnen krijgen. De meeste mensen die de infectie nu hebben doorgemaakt leven ook nog steeds en dat zijn er inmiddels ontzettend veel. Die lui zijn nu ook beschermd. De enige groep mensen waar we ons nu nog ‘zorgen’ over zouden moeten maken, kunnen er nog altijd voor kiezen om thuis te blijven.

Er is simpelweg geen fatsoenlijk argument meer om de boel nog langer dicht te houden, behalve als je uit blijft gaan van verlepte RIVM-modelletjes die het nog geen enkele keer goed hadden. Sterker nog, die hebben zo’n beetje iedere voorspelling schromelijk overdreven en dat is nu toch wel echt overduidelijk in dit geval. Gooi open die boel!