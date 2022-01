Burgemeester Bruls: ‘Coronabeleid valt niet meer uit te leggen, horeca- en cultuursector moeten open’

Volgens burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubèrt Bruls moeten de horeca- en cultuursector zo snel mogelijk weer open. Het kabinet moet daar wat hem betreft vanmiddag al een beslissing over maken en niet wachten tot dinsdag, zei hij bij radioprogramma Sven op 1.

Volgens Bruls is het coronabeleid niet meer uit te leggen en moet de horeca hetzelfde worden behandeld als winkels en sportscholen. Dat klinkt leuk, maar betekent wel dat de horeca dan ook nog steeds gebonden zou zijn aan de QR-code.

Het beste zou zijn om alles gewoon volledig open te gooien en het coronatoegangsbewijs tegelijkertijd volledig te schrappen. Het is inmiddels overduidelijk dat de ongevaccineerden niet in (te) grote aantallen in het ziekenhuis belanden en dat het in stand houden van de QR-code alleen maar zorgt voor schijnveiligheid. En dat terwijl de mate van onveiligheid die het met zich meebrengt, inmiddels geen fluit meer voorstelt.

Burgemeester Bruls gaat in zijn pleidooi (via RTL Nieuws) voor het heropenen van de horeca- en cultuursector dus eigenlijk niet ver genoeg. Want het is niet alleen het feit dat het coronabeleid niet meer is uit te leggen, het in stand houden van de coronatoegangsbewijzen is dat óók niet. Wil je dus een consistent coronabeleid? Schrap dan gewoon alles!

Vanmiddag komen de 25 burgemeesters die leiding geven aan veiligheidsregio’s bijeen en horen dan welk advies het Outbreak Management Team (OMT) heeft gegeven aan het kabinet en wat het kabinet daarmee gaat doen. De oproep van Bruls komt dus niet zomaar uit de lucht vallen. Hij probeert druk uit te oefenen door zo openlijk te pleiten voor heropening van de horeca- en cultuursector. Het kan de nodige mensen over de streep trekken, maar om één of andere reden wil het er bij het OMT en het kabinet nog niet helemaal in dat de omikronvariant voor de meeste mensen écht geen bal voorstelt.