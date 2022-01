OMT-advies voor het eerst openbaar vóór persconferentie: ‘Geen quarantaine voor jonge kinderen meer’

Met veel pijn en moeite wist de Tweede Kamer een stukje ‘nieuwe bestuurscultuur’ te realiseren. Voor het eerst is een OMT-advies openbaar gemaakt vóór er definitief over is besloten door het kabinet en dus vóór bekendmaking van het besluit tijdens de persconferentie. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld kwam met het verzoek en kreeg brede steun vanuit de Kamer.

Het OMT-advies luidt dat kinderen tot en met 12 jaar niet langer in quarantaine hoeven als zij geen klachten hebben. Wel adviseren zij dat het kind dagelijks een zelftest moet doen. En wanneer dit niet mogelijk is (een reële kans gezien het feit dat de GGD op maximale testcapaciteit zit) dan kan de GGD of een arts toch adviseren om in quarantaine te gaan.

Het kabinet moet er nog over besluiten, maar aangezien de ene na de andere klas momenteel uitvalt zodra er drie besmettingen zijn geconstateerd, is het vrij veilig om te denken dat zij hier wel in mee zullen gaan. Ook daar geeft het Outbreak Management Team een nieuw advies over: klassen hoeven niet meer naar huis als er meer dan drie besmettingen zijn, meldt De Telegraaf.

In de praktijk gaat dit natuurlijk betekenen dat scholen enorme coronahaarden zullen worden, nog veel erger dan dat ze dat nu zijn. Iets wat overigens niet erg is. Sterker nog, hierdoor wordt alleen maar sneller onderstreept dat de omikronvariant geen bal voorstelt en de overige maatregelen volstrekt overbodig zijn geworden.

Morgen tijdens de persconferentie wordt pas het definitieve besluit van het kabinet duidelijk aangaande het OMT-advies. En zoals het er nu op lijkt gaat het richting voorzichtige versoepelingen midden in een periode van recordcijfers qua besmettingen. Het zal dus niet lang duren voordat de rest van de maatregelen er ook aangaan, want iedereen kan voorspellen dat die totaal geen zoden aan de dijk meer gaan zetten. Over een paar weken beschouwen we de omikronvariant daadwerkelijk als een stevige griep. Het kabinet moet alleen nog even een beetje moeilijk doen voor het zover is.