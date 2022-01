Paniek bij CDA: ‘Mona Keijzer wil terug in Tweede Kamer door Wopke Hoekstras lege zetel op te eisen’

Bij het CDA maken ze zich grote zorgen. Voormalig staatssecretaris/Tweede Kamerlid Mona Keijzer kan namelijk een Kamerzetel opeisen nu Wopke Hoekstra weer plaatsneemt in het (nieuwe) kabinet Rutte IV. En dat vinden de christendemocraten niet fijn… want Keijzer vindt het 2G-systeem fout, fouter, foutst, én eist een einde aan álle fascistische coronamaatregelen die nergens op slaan.

Het is werkelijk geweldig om te zien wat er gebeurt bij het CDA. De christendemocraten realiseren zich namelijk dat Mona Keijzer terug kan komen in de Tweede Kamer nu Wopke Hoekstra zijn kamerzetel ‘opgeeft’ om minister te worden in het nieuwe kabinet Rutte IV (dat gewoon hetzelfde is als Rutte III). Dat wordt bericht door EenVandaag. Als zelfs de NPO zoiets laat weten, nou, dan moet het wel waar zijn.

Keijzer werd door Rutte keihard ontslagen als staatssecretaris van Economische Zaken omdat ze kritiek had op het wanstaltige, dictatoriale coronawanbeleid van het kabinet. Het coronatoegangsbewijs vond ze maar niets. Het was, zei ze, in strijd met de grondrechten, en zou ook nog eens niet werken. Oh, daarbij vertelde ze ook nog even tussen neus en lippen door dat het kabinet naar een 2G-systeem toewilde, iets dat toen nog publiekelijk ontkend werd.

Haar Tweede Kamerzetel is er nog

Na haar ontslag als staatssecretaris kon ze theoretisch aanblijven als CDA-Kamerlid. Ze had gewoon recht op die zetel. Maar haar mede-CDA’ers keerden zich tegen haar en eisten dat ze uit de partij stapte. Dat deed ze omdat ze “geen splijtzwam” wilde zijn.

Hoekstra heeft als fractieleider van het CDA natuurlijk een zetel. Die zetel, dacht het CDA, zou gegeven worden aan de walgelijk-loyale Henri Bontenbal als Hoekstra weer minister werd. Een vrijgekomen zetel wordt immers gegeven aan de eerstvolgende op de kieslijst van de partij bij de meest recente verkiezingen, mits die persoon dat wil. Bij het CDA dachten ze: dat is Bontenbal, want hoewel Keijzer voor hem op de lijst stond (op plek zeven) wilde zij immers geen Kamerlid meer zijn.

Toch?

Nou, daar zit ‘m dus de kneep. Want de Kiesraad moet eerst met Keijzer praten – nog voor Bontenbal zelfs maar in beeld komt – en die gaat heel mogelijk wel degelijk “ja” zeggen.

Ingaan tegen het coronawanbeleid

Als Keijzer dat doet zijn er twee opties: ze neemt haar zetel in en verlaat de partij meteen óf ze blijft ‘trouw’ aan haar partij. Indien het tweede het geval is zal ze de hele tijd stoorzender spelen bij vergaande coronamaatregelen, inclusief bij 2G en de achterlijke lockdown die er nu is. In het eerste geval verliest het CDA, en daarmee dus de ‘nieuwe’ coalitie, direct een heel waardevolle zetel.

Mona Keijzer terug in de Tweede Kamer? Het zou een geweldige klap zijn voor het kabinet – en een heel hoopvol teken voor Nederlanders die de vrijheid lief hebben. Oké, ze is geen tweede Gideon van Meijeren, maar ze kan wel degelijk héél veel problemen veroorzaken voor Rutte IV. En dat is ons héél veel waard.