Rutte: ‘Versoepelingen kunnen gepaard gaan met 80.000 besmettingen per dag, maar is verantwoord risico’

Voor het eerst stonden premier Rutte en minister Kuipers samen de coronapersconferentie te doen. En wát een verademing is dat zeg! Geen gare metaforen en slechte inleidingen meer, maar gewoon rechttoe rechtaan. Wel jammer van de gemaakte keuzes, maar ze zijn grotendeels een heel stuk beter te volgen dan afgelopen anderhalf jaar.

In eerdere artikelen werd al beschreven wat de verwachtte versoepelingen en maatregelen zouden zijn. Die zijn grotendeels uitgekomen. De horeca is nog steeds genaaid, maar mensen hoeven niet altijd meer in quarantaine. Ook zijn de medische mondkapjes niet verplicht, maar worden ze wel sterk aangeraden op plekken waar dat zinvol is.

Het frappante aan al deze besluiten is alleen wel dat het kabinet praktisch rekent op een piek van 80.000 besmettingen per dag, meldt de NOS. Een keihard ingecalculeerd risico dat ze nu durven te accepteren met deze versoepelingen. Voor de duidelijkheid: dat is meer dan twee keer zoveel als vandaag. En de 35.500 besmettingen van vandaag is het hoogste record sinds het begin van de coronacrisis.

Dat is dus kennelijk allemaal oké, maar daar ook nog de horeca en cultuursector aan toevoegen, dat gaat ze dan weer te ver. Dan zou het de 80.000 dagelijkse besmettingen passeren en dát wordt te gek. Ook omdat ze er kennelijk vanuit gaan dat het voornamelijk jongeren zullen zijn die weer besmet raken.

Je zou dan kunnen stellen dat het een stuk logischer is om ouderen en zwakkeren meer te beschermen. En dat hoeft niet heel radicaal. Supermarkten deden het ook door ouderen in de vroege uurtjes te laten winkelen. Hetzelfde zouden andere sectoren ook kunnen doen, vooral nu er nog een eindtijd aan openingstijden zit voor vrijwel alle sectoren.

Al met al gaat het de goede kant uit met het coronabeleid, de versoepelingen en het accepteren van risico, maar het heeft weinig meer te maken met effectiviteit. We moeten straks niet raar opkijken als die 80.000 ingecalculeerde besmettingen binnen een mum van tijd wordt gepasseerd. Hoeft niet erg te zijn, want omikron lijkt toch weinig voor te stellen. Maar gooi dan de heleboel maar direct open, zoveel verschil zal het echt niet maken.