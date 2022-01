Schokkende peiling Maurice de Hond: dictators Rutte IV nog maar 52 (!) zetels

Uit de meest recente peiling van Maurice de Hond, die vandaag is gepubliceerd, blijkt dat het kabinet alle steun de in samenleving heeft verloren. Als er nu verkiezingen waren zouden VVD, D66, CDA en ChristenUnie gezamenlijk namelijk nog maar 52 zetels krijgen. Dat is echt hè-le-maal niets voor een coalitie. Hun mandaat hebben ze daarmee verloren.



We hebben er lang op moeten wachten, maar de VVD is dan eindelijk echt in verval. De partij van Mark Rutte en zijn PA Sophie Hermans staat namelijk nog maar op 22 zetels. Dat zijn er 12 minder dan bij de verkiezingen vorig jaar. En ja, dit betekent dat de VVD eindelijk bedreigd kan worden; dat de partij bij nieuwe verkiezingen niet meer automatisch de grootste gaat worden.

D66 is momenteel stabieler, maar heeft wel vijf zetels verloren ten opzichte van maart vorig jaar: van 24 naar 19. Ironisch genoeg vormen ze ondanks dit verlies dus wel een bedreiging voor de VVD als grootste partij. Hilarisch.

En dan kijken we naar de andere coalitiepartijen: de twee nepchristenen van CDA en CU. De ChristenUnie zou nu uitkomen op vijf zeteltjes. Niet best voor die club, maar ook niet wanstaltig. Maar dan komt het: het CDA krijgt echt nog maar zes zetels van de kiezer. Daarmee is het CDA kleiner dan VVD, D66, PVV, JA21, Volt, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, BBB én FVD.

Er zijn dus 12 partijen groter dan het CDA. Twaalf!

Natuurlijk valt er best wat op die peiling aan te merken. Er wordt bijvoorbeeld niet rekening gehouden met de eigen partij van Pieter Omtzigt. Als dat wel gebeurt is die vrijwel zeker direct de grootste, zeker nu de VVD nog maar laag in de twintig heeft. Daar komt bij dat ik weinig geloof van de ‘opkomst’ van het onzichtbare JA21, en ik zeg ook vraagtekens bij Volt.

Tenslotte worden FVD en PVV iedere keer weer onderschat. Zeven in de peiling voor FVD betekent tien bij verkiezingen, en 15 voor de PVV in de peiling betekent op verkiezingsdag 18 of 19.

Maar toch. De peiling heeft natuurlijk wel één heel belangrijke boodschap waar zelfs voor Rutte en Kaag niet aan te ontkomen is: het Nederlandse volk is klaar met hen. De coalitie heeft haar mandaat nu al verloren. Elke controversiële beslissing die de regering maakt is daarmee onethisch en eigenlijk gewoon illegitiem.