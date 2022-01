UMC Utrecht wil nu nog onderzoek doen naar verspreiding omikron onder kinderen en effectiviteit vaccins

UMC Utrecht zoekt honderd gezinnen die mee willen werken aan een onderzoek over de besmettelijkheid van de omikronvariant en het effect hierop van gevaccineerde kinderen. Dit zou kunnen helpen met het maken van beleid of het nemen van maatregelen zoals de scholensluiting.

UMC Utrecht is rijkelijk laat met dit onderzoek. Nú pas willen ze kijken hoe besmettelijk kinderen zijn en of gezinnen überhaupt iets kunnen doen om zelf niet besmet te raken. Ook willen ze kijken wat het effect van gevaccineerde kinderen op de overdracht van het virus is. Leuk voor de wetenschap, maar als ouder wil je zoiets toch liever graag weten vóór je je kind laat vaccineren.

Daarnaast is het ook nog maar de vraag wat voor gezinnen zich aanmelden voor dit onderzoek. Kleine gezinnen in een groot huis dat allerlei mogelijkheden biedt om elkaar te ontlopen, geeft al snel een vertekend beeld. Als op basis van zo’n populatie straks beleidsvoorstellen worden gedaan, dan gaat dat in de praktijk helemaal mis. Dit RTL Nieuws-artikel schetst bijvoorbeeld de situatie van een gezin dat de mogelijkheid heeft om een besmet kind gebruik te laten maken van een eigen badkamer. Dat is al niet de norm en daarnaast heeft het ook niet geholpen, want meer dan de helft van het gezin raakte uiteindelijk besmet.

Het klinkt sowieso als een onzinnig onderzoek. We weten dat de omikronvariant veel besmettelijker is. We weten ook dat de huidige vaccins praktisch onnodig zijn voor kinderen én vrijwel niets doen tegen overdracht van het virus. Waar doet UMC Utrecht dit onderzoek dan precies voor? Vanwege de ijdele hoop dat kinderen wel veilig naar school kunnen zolang ze maar verpakt zijn in een ruimtepak of Hazmat suit?

Er is praktisch geen ontkomen aan. De onderzoeker stelt dat de situatie nu anders kan zijn omdat er meer getest kan worden en er ook zelftests zijn, maar ook dat helpt nauwelijks. Het merendeel van de huishoudens heeft een klein woonoppervlak en weinig ruimte om elkaar fatsoenlijk te kunnen ontlopen. Dan kun je wel zelftesten en thuis met een mondmasker rondlopen, maar vroeg of laat is het toch raak. Qua beleid en maatregelen gaat dit onderzoek van UMC Utrecht echt niets veranderen.