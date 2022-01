VNO-NCW en oud-minister Rosenthal slaan alarm: ‘Over twee weken 1 miljoen mensen in quarantaine, dat gaat niet!’

Vandaag maakte het RIVM bekend dat er een recordaantal nieuwe coronabesmettingen is geconstateerd: bijna 35.000. Oud-minister en oprichter van het COT Instituut voor Veiligheids- en crisismanagement Uri Rosenthal, pleit samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW voor versoepelde regels omtrent quarantaine. “We zitten over 2 weken op 1 miljoen mensen die niet naar hun werk kunnen”, aldus Rosenthal.

Het coronabeleid van het kabinet komt weer voor een behoorlijke uitdaging te staan. De lockdownmaatregelen doen hun werk niet, want het aantal besmettingen stijgt naar recordhoogten. En omdat het RIVM de quarantaineregels heeft aangescherpt, waardoor bijna iedereen met een coronabesmetting tien dagen in quarantaine moet, ontstaan er grote problemen. Het kan namelijk niet zo zijn dat over twee weken zo’n beetje 20 procent van de beroepsbevolking verplicht thuis moet zitten vanwege een omikronbesmetting.

En dus zijn Rosenthal en de VNO-NCW begonnen met lobbyen om de regels voor quarantaine te versoepelen. De regels van het gezaghebbende en ‘wetenschappelijke’ RIVM kunnen wat hen betreft gewoon overboord worden gegooid als het bedrijfsleven daar te veel last van gaat krijgen. Zo stellen ze bij EenVandaag voor dat geboosterde mensen niet meer in isolatie zouden hoeven, want dat hoeft in België ook niet. Dat zelfs geboosterde mensen het virus nog steeds kunnen verspreiden, negeren ze voor het gemak even.

Nu de omikronvariant dominant is en de lockdownmaatregelen klaarblijkelijk niet hebben gewerkt, is dit natuurlijk een discussie van niets. In principe zou de boel gewoon weer open kunnen en moeten alleen ouderen, zwakkeren en andere risicogroepen een beetje uitkijken. Maar door deze oproep van de VNO-NCW en Uri Rosenthal wordt opnieuw de indruk gewekt dat er gewoon over het coronabeleid onderhandeld kan worden als het allemaal nét iets te vervelend dreigt te worden. En dat is natuurlijk olie op het vuur voor veel mensen.

Ongevaccineerde ouders die hun kinderen alleen naar zwemles willen brengen moeten er een rechter bij zien te halen om die onzinnige QR-code aan te vechten. En iedere ondernemer die probeert te denken in mogelijkheden om toch open te kunnen wordt keihard genegeerd. Maar de VNO-NCW kan gewoon even vragen of de RIVM-regels kunnen worden aangepast, want ‘anders redden we het niet’. Als het kabinet daar naar gaat luisteren, of het RIVM ineens met ‘nieuwe wetenschappelijke inzichten’ komt aandraven, dan is alle draagvlak voor het coronabeleid waarschijnlijk in één klap weg.