De Jonge over faalbeleid vliegrestricties en quarantaine: ‘Geen fouten gemaakt, alle protocollen zijn goed gevolgd’

Er zijn inmiddels veertien mensen in Nederland positief getest op de nieuwe omikronvariant en niet iedereen houdt zich aan de quarantaine. Maar volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is er niets aan de hand, want ‘de protocollen goed gevolgd om verspreiding van omikron te voorkomen’.

Vrij laat kwamen er vliegrestricties voor zuidelijk Afrikaanse landen. Allerlei indirecte vluchten waren nog steeds toegankelijk. Niemand wist wat er met de passagiers moest gebeuren en zo’n 80 procent weigerde zich te laten testen. ‘Quarantaineplicht‘ komt neer op ‘blijf alsjeblieft een paar dagen in het hotel’ en er is al een geval bekend van mensen die zich er niet aan hebben gehouden. Het gaat dus helemaal niet zo goed met het buiten de deur houden van nieuwe virusvarianten.

Maar demissionair minister Hugo de Jonge zegt dat alle protocollen, om de verspreiding van omikron te voorkomen, goed gevolgd zijn en dan is er kennelijk niets aan de hand. Dat die protocollen zo flut zijn, waardoor niet snel kon worden opgetreden, dat is wel een beetje jammer. Maar ze zijn goed opgevolgd! ‘Het is niet ondenkbaar dat er onder de radar al meer omikronbesmettingen in Nederland zijn’, zei De Jonge volgens het AD eerder. Ergens matcht dat niet helemaal met zijn eerdere uitspraken, of wel?

De minister doet weer waar hij goed in is: het ophouden van de schijn. Hoe erg het coronabeleid ook faalt en rammelt aan alle kanten, volgens de minister is het allemaal onderdeel van de strategie en is er niks aan de hand. Het is voor hem kennelijk echt te moeilijk om eens gewoon een fout toe te geven en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

Straks mag hij uit gaan leggen dat ‘code zwart‘ ook gewoon onderdeel van het coronabeleid is (want de protocollen worden gevolgd!), maar dat het wel allemaal de schuld is van een kleine groep ongevaccineerden. Wat een ontzettende clown.