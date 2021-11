Quarantaineplicht is wassen neus: positief getest echtpaar verliet hotel en zat al bijna weer in het vliegtuig

De isolatie- en quarantainemaatregelen zijn een complete grap in dit land. Een positief getest echtpaar had quarantaineplicht maar vertrok gisteren uit het hotel in Badhoevedorp en zat al bijna weer in het vliegtuig terug naar Spanje. De ‘verplichte’ isolatie was namelijk nog niet als dwangmaatregel opgelegd, waardoor het echtpaar niet kon worden tegengehouden, zegt burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer in tv-programma Goedemorgen Nederland.

Je zou toch denken dat de overheid inmiddels een werkend protocol heeft om nieuwe besmettingen, vooral door een nieuwe variant van het coronavirus, direct tegen te kunnen houden. Niets is minder waar. Isolatie en quarantaine kúnnen als gedwongen maatregel worden opgelegd, maar men gaat kennelijk eerst uit van gezond verstand. Quarantaine is dus eerst geheel vrijwillig, tot je de verkeerde keuze maakt en wegloopt. Dán pas kan er actie worden ondernomen. Niet direct natuurlijk, want er moet wel eerst een burgemeester aan te pas komen die een aanhoudingsbevel moet goedkeuren. En zo kon het dus gebeuren dat twee mensen zonder enige moeite gewoon het hotel konden verlaten en daarna pas een quarantaineplicht kregen opgelegd, meldt de NOS.

Nou hebben we waarschijnlijk geluk dat de nieuwe Omicron-variant vrij weinig voorstelt, gezien het feit dat er tot nu toe nog niemand met die virusvariant in het ziekenhuis is beland. Vrij weinig aan de hand dus, maar daar gaat het niet om. Als die virusvariant wél gevaarlijk was gebleken, dan waren we nu het haasje geweest. En niet alleen qua besmettingen en ziekenhuisopnamen, maar ook qua draagvlak voor coronabeleid. Dan was praktisch alles compleet voor niets geweest en waren we weer volledig terug bij af.

Dit soort dingen is waarom je het demissionaire kabinet en de overheid niet meer kunt vertrouwen. Het gaat wel wat verder dan telkens te laat ingrijpen en onvoldoende maatregelen nemen. Er is gewoon geen enkel plan voor de lange termijn en datgene wat goed zou moeten zijn geregeld, is dat niet.