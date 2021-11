‘Code zwart’ in ziekenhuizen volgens De Jonge nog lang niet aan de orde: ‘Is vooral uiting van grote zorg’

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge doet weer precies waar hij goed in is: bagatelliseren. Ziekenhuizen bereiden zich voor op ‘code zwart’ en de coronacijfers zijn ook deze week weer schrikbarend hoog, maar De Jonge gelooft het allemaal wel. Wat hem betreft is ‘code zwart’ nog lang niet aan de orde en moeten we de voorbereidingen vooral zien “als een uiting van grote zorg”.

De Jonge lijkt in de veronderstelling dat de ziekenhuizen, net als eerst, het aantal ic-bedden gewoon flink kunnen opschalen. Momenteel zijn er zo’n 460 bedden op de ic’s gevuld met coronapatiënten. De minister wil het aantal beschikbare bedden opschalen naar 1.350 om ‘code zwart’ te voorkomen.

Die 1.350 ic-bedden is de maximale capaciteit die tijdens de vorige piek in de coronacijfers is gehanteerd. In de tussentijd is er veel zorgpersoneel uitgevallen, dus het is nog maar zeer de vraag of er ook dit keer voldoende personeel is om drie keer het huidige aantal ic-bedden beschikbaar te stellen. Daar komt nog eens bij dat de ziekenhuizen echt niet van een ‘code zwart’ uitgaan bij het huidige aantal beschikbare ic-bedden, als er gewoon kan worden opgeschaald.

De Jonge wil ons echter doen geloven dat die voorbereidingen vanuit ziekenhuizen voor ‘code zwart’ slechts een schreeuw om hulp zijn, meldt NU.nl. Maar als er gewoon kan worden opgeschaald en het ziekenhuispersoneel zich dus eigenlijk maar een beetje aanstelt, waarom dan het dreigement van extra coronamaatregelen?

Alle signalen geven aan dat we wel degelijk op een ‘code zwart‘ afstevenen. De Jonge wil dat gewoon niet accepteren. Daadwerkelijk overgaan op ‘code zwart’ betekent eigenlijk dat het demissionaire kabinet keihard heeft gefaald. En zoals we gewend zijn van die koekenbakkers, zullen ze er alles aan doen om verantwoordelijkheid af te schuiven op anderen en de boel zo verdraaien dat het lijkt alsof dit allemaal binnen de strategie past. Of zijn we met z’n allen al weer vergeten dat de eerste ‘strategie’ was gericht op groepsimmuniteit? Toegeven dat het coronavirus toen al lang en breed onder de bevolking was kon niet, want de weken ervoor werd het virus nog gebagatelliseerd. De Jonge zet die lijn nu gewoon voort, zoals hij altijd heeft gedaan.