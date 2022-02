Dat wordt pijn lijden! Rutte: Gevolgen Nederlandse economie ‘niet leidend’ bij invoeren sancties tegen Rusland

Sancties vanuit de Europese Unie tegen Rusland hebben zeer waarschijnlijk ook gevolgen voor de Nederlandse economie, om het simpele feit dat Rusland dan ook ‘terugslaat’. Maar volgens premier Rutte is dat ‘niet leidend’. “Daarvoor is dit te groot en te belangrijk”, aldus de premier. In de praktijk komt dat erop neer dat de Nederlandse burger flink pijn kan gaan lijden.

De redenering van Rutte op dit vlak is vrij helder en er valt ook best wat voor te zeggen. Je bent als land natuurlijk niets waard als je alles wat andere landen doen maar gewoon toestaat, omdat je anders bang bent voor consequenties. Zoiets zou ook door de Russen worden gezien als een teken van zwakte.

Dat gezegd hebbende: er dreigen wel degelijk zware consequenties voor het opleggen van sancties tegen Rusland, waar de burger waarschijnlijk de dupe van zal worden. Het meest logische pijnpunt voor de (Nederlandse) burger is de portemonnee, vanwege het weren van Russisch gas.

Daarnaast is het ook heel goed mogelijk dat Rusland de Europese Unie gaat treiteren met cyberaanvallen. En die zouden binnen deze context heel wat verder kunnen gaan dan slechts een datalek bij een paar bedrijven. Delen van overheden zouden kunnen worden platgelegd, of misschien zelfs wel het elektriciteitsnet. Al zullen de Russen waarschijnlijk ook wel uitkijken met het uitvoeren van ‘te zware’ cyberaanvallen, want zij hebben ook geen baat bij een rechtstreekse confrontatie met het Westen.

Als de Russen al met een reactie op de sancties komen, in de vorm van een tegenaanval, dan richten ze zich waarschijnlijk op de Europese burger. Hoe meer zij last krijgen van hoge energieprijzen of andere maatschappelijk ontwrichtende acties, hoe sneller de steun voor sancties tegen Rusland afneemt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Premier Rutte neemt dus duidelijke positie in en is van mening dat we een tegenreactie maar hebben te verduren, meldt het AD. Dat klinkt allemaal heel stoer, totdat het echt gebeurt. Hij verzekert ons ervan dat we dit wel kunnen opvangen, maar daar zit natuurlijk een grens aan.