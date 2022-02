Sjoerd Sjoerdsma (D66) hekelt statement Geert Wilders over Rusland: “Spreekt hier de woordvoerder van het Kremlin?”

PVV-leider Geert Wilders reageerde als een van de weinige Nederlandse politici genuanceerd op het feit dat Rusland de soevereiniteit van Oekraïne heeft geschonden. “Dat veroordelen wij ten zeerste. Maar het is niet onze oorlog”, aldus Wilders. Dat bericht is duidelijk tegen het zere been van D66-Kamerlid Sjoerd Wiemer Sjoerdsma, die de discussie liever direct doodslaat en Wilders beschuldigt van het zijn van “de woordvoerder van het Kremlin”.

Sjoerdsma laat zich de laatste tijd steeds vaker van zijn meest doortrapte kant zien. In plaats van juist toe te juichen dat de PVV een constructieve bijdrage levert aan het debat over de situatie in Oekraïne, spuwt hij liever gal over de partij en Geert Wilders.

“De bezwaren van Rusland serieus nemen.” Spreekt hier de woordvoerder van het Kremlin? https://t.co/s6V8koMJzD — Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) February 22, 2022

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, die lid is van een zogenaamd inclusieve, tolerante, progressieve en democratische partij, trapt dit soort standpunten het liefst direct de grond in. De PVV is voor hem natuurlijk zijn aartsvijand, dus dan zijn dit soort reacties wat hem betreft geoorloofd.

Zo’n reactie zou bij ieder ander onderwerp ook net zo makkelijk zijn gegeven, maar hier staat toch wel echt nét iets meer op het spel! Sjoerd Sjoerdsma komt echter niet verder dan ‘Rusland = slecht, Oekraïne = goed’. En dan is de keuze voor het beleid wat hem betreft makkelijk gemaakt: meer sancties totdat Rusland weer normaal kan doen.

Dat dit in de praktijk kan betekenen dat het conflict verder escaleert, waar de PVV dus wél rekening mee houdt, boeit Sjoerdsma kennelijk niet. Dat Nederland en de Europese Unie ook ontzettend negatieve effecten zal gaan ondervinden van keiharde sancties tegen Rusland, vindt Sjoerd Sjoerdsma ook niet interessant.

De houding van het D66-Kamerlid is echt regelrechte waanzin, ingegeven door ideologische blindheid en staat bol van morele verhevenheid. Want als je wijst op de eventuele negatieve gevolgen van harde sancties tegen Rusland, het escaleren van het conflict in Oekraïne en het in ieder geval serieus nemen van de bezwaren van Rusland, dan ben je dus een “woordvoerder van het Kremlin”. Hopelijk neemt de rest van zijn partij die kernmacht nog wél serieus… Oh, laat maar.