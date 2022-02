Het nieuwe leiderschap van D66: “Na hallucinante oorlogsspeech Poetin is er maar één optie, sancties!”

D66 ligt op ramkoers met de Russische president Vladimir Poetin. Daarom roept de partij van ´het nieuwe leiderschap´ op tot sancties tegen Rusland. Inmiddels is het conflict tussen Rusland, Oekraïne en de rest van de ´westerse wereld´ al dermate vergevorderd dat een Poetin vast niet zal wakker liggen van een lokale Eurofiele partij als D66 die oproept tot sancties.

Enfin, Rutte voerde maandagavond in de talkshow van Jinek een ouderwets stukje campagnepolitiek op. D66, dat er allesbehalve gunstig voor staat in de peilingen voor de gemeenteraadsverkiezingen moest natuurlijk ook met een antwoord komen. En dat doet de partij zoals het het altijd doet: Oproepen tot Europese sancties.

Niemand die daar natuurlijk wakker van ligt en met ´nieuw leiderschap´ heeft het ook al niets te maken. Maar de stoere Twittertaal van D66 zal het vast wel goed doen bij de achterban. Alleen daar win je natuurlijk geen nieuwe zieltjes mee. Dus wat heeft het eigenlijk precies voor een gewenst effect voor D66 om zich nu te gaan bemoeien met een buitenlands conflict terwijl ze normaliter niet veel verder komen dan reppen over een klimaatcrisis.

Over de door Poetin aangekondigde invasie. pic.twitter.com/7RJsUcp2Vk — D66 (@D66) February 22, 2022

Wat willen ze eigenlijk bereiken bij D66? Hopen ze dat de Russen de gaskraan nog verder dichtdraaien? Wil de partij van Sigrid Kaag dat de ´gewone Nederlander´ nog meer gaat betalen voor haar energierekening? Wie schiet daar precies iets mee op?