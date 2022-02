Filmpje! Caroline van der Plas (BBB) reageert op beschuldigingen van corruptie: ‘Grote laster!’

Caroline van der Plas heeft woedend gereageerd op beschuldigingen dat ze geld zou aannemen van de vlees- en zuivelindustrie. Het is, zei ze, niet meer of minder dan “grote laster.”

“Toen BBB net was opgericht en niemand in Den Haag van ons had gehoord,” zei Van der Plas, “en wij druk bezig waren in weer en wind en in kleine zaaltjes met handjesvol mensen als publiek, en toen wij bezig waren met onze eerste lichting vrijwilligers om onze missie en naamsbekendheid te vergroten, hadden wij ook nul financiering.”

“De twee mensen die de partij samen met mij hebben opgericht waren mede-eigenaren van een agrarisch communicatiebureau. Bij toeval heb ik ze getroffen. Zij wilden wel een website maken, zij wilden wel een nieuwsbrief maken, zij wilden wel de ledenregistratie doen, enzovoorts. Later kwam er dan nog een webshop bij. Ze deden dit om niet. Oftewel vrijwillig, zonder daarvoor kosten te berekenen.”

Maar omdat ze het wel zo netjes vond om transparant te zijn heeft ze de twee op een gegeven moment toch gevraagd hoeveel ze had moeten betalen als het niet om niet was; als ze het als een gewone business deal hadden gedaan. “Zij deden die berekening op mijn verzoek. En kwamen uit op in totaal 174.000 euro.” Dat zou het dus gekost hebben bij een commerciële deal.

“Dat is het bedrag dat wij als gift in natura hebben opgegeven bij het ministerie. Let wel, dat hadden wij niet hoeven doen. Wij deden dat om transparant te zijn. Transparant te zijn zoals wij zelf ook bepleiten.”

Maar helaas, heeft ze nu geleerd, “transparantie kan zich ook tegen je keren. Want het is ontzettend wrang dat door onze eigen transparantie mensen mij nu beschuldigen dat ik als parlementariër betaald word door de vlees- en zuivelindustrie. Dus, as we speak, dat ik nú betaald wordt door bedrijven om mijn parlementaire werk te doen.”

“Het is niet alleen grote onzin, het is ook grote laster.”

Toch zegt Van der Plas dat ze geen spijt heeft van haar ongevraagde transparantie; ze luistert liever naar laster dan dan ze niet-transparant is ten opzichte van de kiezer.