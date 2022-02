FVD confronteert Segers met hypocrisie over burgerlijke ongehoorzaamheid: ‘Nu het over zijn obsessie gaat is hij voor!’

Forum voor Democratie vindt het onbegrijpelijk hypocriet van Gert-Jan Segers dat hij opeens voor burgerlijke ongehoorzaamheid pleit. Want toen FVD dat deed beschuldigde hij de partij van politiek extremisme. “Wat een ongelofelijke huichelaar!” stelt de partij dan ook.

Vandaag berichtten wij al dat Gert-Jan Segers (ChristenUnie) opeens gepassioneerd voor burgerlijke ongehoorzaamheid is. Jawel, zegt hij nu, “ethiek gaat boven de wet.” De reden? Een Israël-kritische organisatie heeft een Wob-verzoek gedaan en wil weten van universiteiten wat de invloed is van Israël bij hen – en van Joodse organisaties. Segers vindt dat héél erg. En dus moet de wet genegeerd worden.

FVD regeert: Segers is hypocriet

FVD vindt die reactie van Segers erg opvallend. Want zoals de partij uitlegt op Twitter was hij nog heel fanatiek tégen burgerlijke ongehoorzaamheid toen FVD het middel wilde inzetten tegen het fascistische coronabeleid van het kabinet.

“Gert-Jan Segers noemde burgerlijke ongehoorzaamheid t.a.v. de door hem gesteunde dictatoriale maatregelen ‘politiek extremisme.’ Maar wanneer er met Wob-verzoeken om transparantie wordt gevraagd, is ongehoorzaamheid ineens een groot goed. Wat een ongelooflijke huichelaar!”

.@gertjansegers noemde burgerlijke ongehoorzaamheid t.a.v. de door hem gesteunde dictatoriale maatregelen "politiek extremisme". Maar wanneer er met Wob-verzoeken om transparantie wordt gevraagd, is ongehoorzaamheid ineens een groot goed. Wat een ongelofelijke huichelaar! #FVD pic.twitter.com/I5UfhKcaeO — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) February 17, 2022

Ook Thierry Baudet heeft gereageerd op de hypocrisie van Segers. “Hee!” schrijft de FVD-leider. “Nu het Gert-Jan Segers toevallig uitkomt vanwege zijn persoonlijke obsessie met een bepaald onderwerp, pleit hij niet alleen voor burgerlijke ongehoorzaamheid, maar zelfs voor statelijke onwettigheid! Die gaat in het dossier.”

Hee! Nu het @gertjansegers toevallig uitkomt vanwege zijn persoonlijke obsessie met een bepaald onderwerp, pleit hij niet alleen voor burgerlijke ongehoorzaamheid, maar zelfs voor statelijke onwettigheid! Die gaat in het dossier. https://t.co/CO1ZHdMpUA — Thierry Baudet (@thierrybaudet) February 17, 2022

