GroenLinks-arts Jona Walk zegt partijlidmaatschap op: ‘Klavers’ acties zijn niet verenigbaar met mijn idealen’

Jona Walk is arts in opleiding tot internist. Ook heeft ze een PhD in immunologie en malariavaccins… Ze is dus een dame die nogal veel te maken heeft met de medische wereld.

Vandaag laat zij weten dat ze haar lidmaatschap van GroenLinks heeft opgezegd. De reden? Ze kan de partij niet langer financieel (en anderszins) steunen nu GroenLinks maar vast blijft houden aan het fascistische coronaregime en daarbij ook nog eens kritische partijen uitsluit wat betreft de gemeenteraadsverkiezingen.

“Zat er al langer aan te komen maar toch droevig,” schrijft Walk op Twitter. “Vanmorgen mijn lidmaatschap [van GroenLinks] opgezegd. De standpunten en acties van de partijleiding waren al langer niet meer verenigbaar met mijn eigen normen en waarden.”

Zat er al langer aan te komen maar toch droevig, vanmorgen mijn lidmaatschap @groenlinks opgezegd. De standpunten en acties van de partijleiding waren al langer niet meer verenigbaar met mijn eigen normen en waarden. @jesseklaver @Lisawesterveld @GLNijmegen pic.twitter.com/2biwRppI2b — Jona Walk (@JonaWalk) February 13, 2022

De Vierde Golf en Onverdeeld Open

Heel verrassend is dat niet eens. Jona is namelijk mede-oprichter van De Vierde Golf en Onverdeeld Open. Anders dan de Stalinist die het voor het zeggen heeft bij GroenLinks gelooft zij dus wel in vrijheid én individuele verantwoordelijkheid.

Daarom is ze keihard in haar brief aan de partij. “De afgelopen twee jaar stonden in het teken van een grote crisis,” schrijft ze, “en een crisis vraagt leiders met ruggengraat en een sterk moreel kompas. Geen van beide heb ik bij GroenLinks gezien. Er werd zonder kritische vragen meegestemd op wetten die steeds meer van onze grondrechten inperkte[n], zonder plan om de effectiviteit ervan te evalueren of duidelijke einddatum te stellen.”

En dat is niet alles, aldus Walk. “Kamerleden en anderen aan de top van de partij plaatsten berichten op social media die opriepen tot uitsluiting en de polarisatie in onze samenleving voeden. Iedereen lijkt te zijn vergeten dat wanneer we vrijheden inperken en mensen marginaliseren, de sociaaleconomisch zwakste[n] in onze maatschappij altijd het hardst getroffen worden.”

“Ik kan niet langer goedpraten dat ik lid ben van een politieke partij die zich niet uitspreekt tegen het ineffectieve en schadelijke coronatoegangsbewijs, die zich niet hard maakt voor het beëindigen van de Coronawet en herstellen van het democratische proces, en die ik niet vertrouw op mijn grondrechten te beschermen,” concludeert ze.